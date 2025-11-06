Много злоба и омраза, не спира просташкото и грозно оплюване в родния ефир
©
Почти при всеки въпрос между двете дами възникваше напрежение, но важното беше, че мъжете зад тях – Красимир и Виктор – неотлъчно ги подкрепяха. Те заеха твърда позиция в защита на Шермин и Дениз, дори с риск да влязат в по-сериозен спор с останалите. Ситуацията стана особено емоционална, когато Дениз не успя да удържи сълзите си и се разплака.
"Шермин е много озлобена към всички, вероятно нещо се е случило в живота ѝ, което я е направило такава.", сподели пред камерите Дениз.
Край на отношенията
Особено емоционален бе моментът, в който Тихомир категорично заяви пред всички на масата, че Виктория не е неговата половинка. Виктория е категорична, че въпреки отношението му към нея, тя ще продължи да спазва уговорката си към него. Дали обаче зад действията ѝ се крие стратегия или влюбване?
Друг важен момент беше разговорът между Киара и Красимир. Киара го попита дали смята, че е длъжен да й даде обяснение за връзката им. Красимир отговори кратко и категорично, че тя добре знае отговора. Този диалог сякаш окончателно затвори страницата на тяхната история, слагайки край на всякакви надежди и от двете страни.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Бременна жена с трансплантиран бъбрек и рядко хематологично заболяване беше спасена от екипа на СБАЛАГ "Майчин дом"
11:57
Симеон Матев: Тази "супер буря на века" може да отпуши процеси, които да предизвикат снеговалеж в ниските части на България
11:27
Маргарита Бойчева: Този феномен поставя България по съвсем нов начин на картата на световния морски подводен водолазен туризъм
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Двойката, напуснала "Ергенът: Любов в рая" на почивка в Италия
22:55 / 05.11.2025
Албена Денкова и Максим Стависки се завръщат
17:28 / 05.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.