Мода Есен 2025: Най-стилните шлифери на сезона
Неговата простота го прави идеалното палто, което да акцентира върху коктейлна рокля или да добави нотка професионален престиж към по-небрежно облекло. Той се съчетава с всичко, като мигновено придава желания непринуден шик вид – непретенциозната елегантност, която всички искаме да излъчват ежедневните ни тоалети.
Ако търсите нещо традиционно, шлиферът Chelsea на Burberry в мек бежов нюанс е перфектната инвестиция. Достъпните версии от COS и &Other Stories са също толкова стилни, докато късият модел на Max Mara и двуцветният на Carven са фаворити за сезона, отбелязват от marieclaire.gr.
