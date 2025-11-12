Момче намери писмо в бутилка край Каварна: С обич от другия край на брега
Майката на момчето разказа, че семейството решило да прекара рождения ден на Никола във вилата си в местността Фиш-Фиш край Балчик. Докато търсел вкаменелости и фосили – негово любимо занимание, вдъхновено от историите на дядо му, който бил капитан далечно плаване – момчето попаднало на необичайна находка: стъклена бутилка с писмо вътре, съобщава Пронюз.
"Намери го синът ми, който стана на този ден на 15 години. По принцип живеем в София, но специално за празника бяхме дошли до вилата ни. Дядото на Никола беше капитан далечно плаване, а синът ми често обикаля около нос Чиракман в търсене на фосили. И както си вървеше, намери бутилката“, разказа майката.
Посланието в бутилката е красиво и трогателно – писмо "до този, който открие това писмо“. В него авторът пише за времето, мечтите и смелостта да следваме сърцето си. Писмото завършва с думите: "С обич от другия край на брега. И. Н., Балчик, 07.08.2025 г.“
Семейството е развълнувано от необичайното съвпадение и споделя, че биха се радвали да се свържат с автора на посланието.
"Дядо му ни е разказвал какви ли не истории от морето, но никой от нас не е намирал писмо в бутилка. Това е наистина специален подарък“, сподели още майката на Никола.
