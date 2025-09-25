ЗАРЕЖДАНЕ...
Момиченце е!
Певицата сподели първи кадри на своята първа дъщеричка в своя Instagram профил. Красивите снимки с бебето, тя разкри и името ѝ - Роки Айриш Мейърс.
В описанието още пише и рождената ѝ дата - 13 септември. Макар и повече от 10 дни по-късно обявена, новината бързо събра честитки в коментарите от големи артисти и множество фенове. За по-малко от 40 минути, постът на Риана натрупа над 2 милиона харесвания.
Впечатление прави и втората снимка на малки розови боксови ръкавици. Свързано ли е името с филмовия франчайз "Роки", предстои да разберем.
Макар Риана и A$AP Rocky да не са планирали създаването на семейство, певицата признава в интервю за Vogue:
"Винаги съм си мислила, че първо ще е брак, после бебе, но кой, по дяволите, е казал, че трябва да е така? Няма да позволя това да ме спре да бъда майка.“
Роки, от своя страна, подчертава, че иска да отглежда "отворени и толерантни деца“ и настоява те да имат възможно най-нормално детство, въпреки че родителите им са световни суперзвезди.
Риана и Роки обявяват, че очакват първото си дете през януари 2022 г., а на 13 май същата година се ражда RZA Athelston Mayers.
Името на момчето става известно едва година по-късно – то е вдъхновено от легендарния рапър RZA от Wu-Tang Clan, пише Ladyzone.bg.
Още през първата си година RZA се появява на корица на British Vogue заедно с родителите си, а Риана признава, че неговото раждане е направило връзката ѝ с Роки още по-силна:
"Ние сме най-добри приятели с бебе. Всичко се променя, когато имаш дете, но това ни сближи още повече.“
На 1 август 2023 г. Риана ражда втория син - Riot Rose Mayers в Лос Анджелис. Певицата разкри, че отново е бременна по време на шоуто на Super Bowl през февруари 2023 г.
Подобно на брат си, Riot също носи име, започващо с буквата "R“, каквато е традицията в семейството (Rakim – истинското име на Роки). Макар родителите да не са разкрили конкретното значение, фактът, че Роки пуска сингъла RIOT (Rowdy Pipe’n) малко преди раждането, не остава незабелязан.
