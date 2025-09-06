"Сезон 12 започва. "Часът на истината" вече е тук. И няма по-голямо име, с което да го открия - Азис - символ на скандала, свободата и болката." Това написа известният водещият на сърцераздирателни интервюта Мариан Станков Мон Дьо. Ето какво още издаде той в публикация:"Това интервю не е за сензации. Това е човекът зад легендата. За детето, което е било обиждано. За мъжа, който превърна тялото си в броня. За артиста, който е едновременно идол и изкупителна жертва. Един разговор на ръба между интимност и безпощадност. Какво умира, за да живее Азис? Коя е истината, която хората отказват да чуят? "