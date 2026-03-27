Мощният циклон "Дебора", който настъпва от днес, носи внезапна промяна във времето с дъждове и бури, които се очаква да засегнат по-голямата част от Гърция, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Според Националната метеорологична служба първоначално се очаква временно увеличаване на облачността с локални превалявания в по-голямата част от страната.

Спорадични бури ще се появяват в Йонийско море, главно в западната и северната част на континенталната страна, постепенно на островите в Източното Егейско море и Додеканезите, както и временно на Цикладите и евентуално на Крит.

Къде се очакват най-силните явления

Явленията в западната, северната и източната част на Беломорието вероятно ще бъдат временно силни. Във вечерните часове явленията ще бъдат ограничени до Западна и Източна Македония, Тракия и източната част на Беломорието.

Снеговалежи ще има в континенталните планински и полупланински райони на Епир.

Вятърът ще духа от юг-югозапад със сила от 4 до 6, а локално и до 7 по скалата на Бофорт, с постепенно отслабване от следобеда.

Температурата ще се понижи главно на запад и север, където ще достигне от 14 до 16 градуса, в останалите райони - от 17 до 18, а локално на Додеканезите - до 19 градуса по Целзий.

Времето в Атика

Временно увеличение на облачността, главно по обяд и в следобедните часове, когато ще има превалявания и спорадични гръмотевици.

Ветрове: Югозападни от 4 до 6, на изток до 7 по скалата на Бофорт, с отслабване от следобеда.

Температура: От 7 до 16 градуса по Целзий.

Времето в Солун

Увеличена облачност с дъжд и спорадични гръмотевици. Явленията вероятно ще бъдат силни на моменти. 

Постепенно подобрение от късния следобед.

Ветрове: Южни от 4 до 5, а по обяд предимно 6 по скалата на Бофорт.

Температура: От 7 до 15 градуса по Целзий.