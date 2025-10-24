За Раците, сезон 2025 на Скорпион носи оптимизъм, благоприятни обстоятелства и усещане за прогрес. С три планети, активиращи Юпитер във вашия знак, се отварят възможности за растеж, успех и лична реализация. Тази енергия ви помага да се свържете със собствения си потенциал и да го изразите в най-голяма степен.Везни, кариерата ви се фокусира. Юпитер във вашия професионален сектор носи възможности за напредък, повишения или разширяване на бизнес проекти. Новолунието на 20 ноември в Скорпион насърчава поставянето на конкретни цели, свързани с доходите и личностното израстване.Тези намерения ще имат дълготраен ефект – резултатите могат да се появят около 1 май 2026 г., по време на пълнолунието в Скорпион, когато Венера също ще работи от вашия финансов сектор, увеличавайки просперитета.22 октомври бележи началото на сезона на Скорпиона! Този период е енергичен преход между стари и нови глави, момент, в който поставяме под въпрос понятието за власт, контрол и лична истина.Скорпионът е знакът, който разкрива, прониква и лекува. Неговата енергия не позволява повърхностност – тя изисква пълна честност със себе си. През този сезон вселената ви показва къде сте хабили енергия, но също така и къде се крият истинските ви източници на сила.Този сезон ще бъде белязан от изключително воден елемент. Цели седем планети образуват Великия воден тригон, създавайки поле от дълбоки емоции, емпатия и интуитивни прозрения.Независимо от зодията ви, всички ние ще бъдем насърчени да се задълбочим в чувствата си. Емоционалната интелигентност, състраданието и прошката се превръщат в основни инструменти за изцеление.Сезонът е белязан и от Супер пълнолуние в Телец на 5 ноември и новолуние в Скорпион на 20 ноември. Тези събития активират Юпитер, който се движи ретроградно на 11 ноември.Очаквайте послания чрез сънища, знаци и синхроничности. Те ще ви насочат към отговорите, които търсите – но само ако си позволите да спрете и да се вслушате. Докато затваряте стари цикли и истории, всичко, което се случва сега, ви подготвя за голямата промяна, която предстои през 2026 г.За Овен това е месец на ускорение и разширяване на хоризонтите. Когато Нептун напусне вашия знак на 22 октомври, започва период на по-ясно мислене и по-силна воля. Най-накрая ще почувствате, че имате силата да насочите енергията си към това, което искате да постигнете.В края на октомври (27 октомври) бихте могли да решите да направите смела стъпка, която ще ви отвори нови врати – може би в кариерата, може би в личния ви живот. В началото на ноември (3 ноември) ще получите потвърждение, че сте на правилния път, независимо дали чрез подкрепата на учител, ментор или просто знак, който ви насърчава да продължите.Финансите също са на фокус. Супер пълнолунието в Телец и новолунието в Скорпион носят новини, свързани с парите, а около 7 ноември, когато Уран активира втория ви дом, са възможни неочаквани разходи. Тази енергия обаче ви помага да предефинирате връзката си с парите - да се научите как да се чувствате ценни, независимо от външните обстоятелства.През втората половина на ноември, с ретрограден Меркурий, ще осъзнаете по-добре как се променят житейските ви ценности. Връзките, финансите и собственото ви време придобиват ново значение. Това е фазата, в която осъзнавате, че истинската стабилност идва отвътре.Телецът ще усети промените най-силно в областта на взаимоотношенията този сезон. Скорпионът, който е в опозиция към вашия знак, винаги носи фокус върху партньори, приятели, бизнес сътрудничество и всички взаимоотношения, които отразяват вашата лична сила.Комуникацията ще играе ключова роля – независимо дали чрез честен разговор, преговори или справяне със собствените ви емоции. Супер пълнолунието на 5 ноември, което се случва във вашия знак, подчертава необходимостта ясно да изразите как се чувствате. Това може да е моментът, в който ще кажете нещо важно за първи път – и по този начин ще промените динамиката на връзката.Уран, планетата на изненадите, реактивира вашия знак от 11.07. до 26.04. Това означава, че отново ще почувствате силна вълна на освобождение. Може да се освободите от стара идентичност, навик или убеждение, което ви е ограничавало. По-специално, датите 28.10., 4. и 7.11. ще бъдат изпълнени със силни енергийни импулси.По време на ретрограден Меркурий (9-29 ноември) акцентът е върху предефинирането на границите и споразуменията. Ако има недоразумения в комуникацията, това е възможност за разрешаването им. Обновените взаимоотношения след този период ще бъдат по-стабилни и автентични.За Близнаците, сезонът на Скорпиона носи необходимост от по-голямо внимание към бизнес и кариерните въпроси. Нептун, планетата на въображението и вдъхновението, се завръща във вашия кариерен сектор между 22 октомври и 26 януари, създавайки смесица от вдъхновение и неяснота. Може да поставите под въпрос посоката, в която се движите, или да загубите мотивация, но именно чрез този процес идва яснотата.Ако насочите тази енергия към духовни практики, медитация или творчески проекти, може да откриете ново ниво на вдъхновение. Дните около 3 ноември, както и Новолунието на 20 ноември, са особено благоприятни за визуализиране и манифестиране на цели.Тъй като Скорпион управлява вашия шести дом на работа и здраве, това е сезонът, в който фокусът се измества към продуктивността, рутината и грижата за себе си. Важно е да намерите баланс между отговорностите и почивката и да създадете нови, по-ефективни навици.Марс, който преминава през Стрелец от 4 ноември до 14.12., допълнително засилва енергията в областта на партньорствата. За Раците, сезон 2025 на Скорпион носи оптимизъм, благоприятни обстоятелства и усещане за прогрес. С три планети, активиращи Юпитер във вашия знак, се отварят възможности за растеж, успех и лична реализация. Тази енергия ви помага да се свържете със собствения си потенциал и да го изразите в пълния му потенциал.Ключови дати за вас са 27 октомври, 11 ноември и 16 ноември, докато Новолунието на 20 ноември носи възможност да си поставите нови намерения. Това е време да насочите енергията си към това, което наистина желаете - независимо дали става въпрос за личностно израстване, артистичен проект или емоционално удовлетворение. Ако имате дългосрочни цели, плановете, започнати сега, биха могли да се осъществят до пълнолунието в Скорпион на 1 май 2026 г.На бизнес фронта ще усетите прилив на креативност и вдъхновение. Нептун, който напуска вашия кариерен сектор, отваря пространство за конкретни резултати и по-добра насоченост на професионалните амбиции. До 26 януари вашата визия ще стане по-ясна, а идеите ще станат по-постижими.Марс преминава през зоната ви на ежедневна работа от 4 ноември до 14.12, носейки повишена мотивация и решителност. Тази комбинация ви насърчава да инвестирате повече енергия в проекти, които имат дългосрочен потенциал за растеж. Всичко, което започнете сега, ще има стабилна основа.Това е момент, в който си струва да се доверите на вътрешните си чувства и интуиция. Колкото по-наясно сте със собствените си желания, толкова по-лесно ще ви бъде да разпознаете правилните възможности, когато се появят.За Лъвовете, сезонът на Скорпиона носи силен призив за интроспекция и духовно израстване. Юпитер е силно активен сега, насочвайки ви към вътрешно развитие. През този сезон може да се почувствате особено вдъхновени да изследвате медитация, духовни техники или интуитивни практики като таро.Около 11/11, когато Юпитер започва своя ретрограден ход, може да срещнете човек, който играе ролята на ментор или духовен водач. Това е момент, който отваря вратата към нов мироглед и полага основите за личностно израстване през следващите години.Лунните събития – Супер пълнолуние на 5 ноември в Телец и Новолуние на 19 ноември в Скорпион – осветяват как миналите ви практики са ви помогнали да се справите с промените в живота. Това е време, когато старите модели най-накрая се затварят и мъдростта и духовната яснота заемат тяхното място.На бизнес фронта, Уран реактивира вашия кариерен сектор от 7 ноември до април 2026 г. Възможно е някои ситуации от миналото да изплуват отново - но сега ги гледате от съвсем нова перспектива. Уран ви насърчава да въвеждате иновации и да използвате съвременни технологии, както и да мислите нестандартно.Марс в Стрелец (от 4 ноември до 14 декември) събужда вашата креативност и страст. Вдъхновението се завръща и мотивацията се увеличава - идеален момент за творчество, започване на нови проекти или изразяване на автентични идеи.На лично ниво, сезонът на Скорпион ви напомня, че най-голямата сила идва от емоционалната дълбочина и връзката с другите. Колкото повече се отваряте, толкова повече привличате преживявания, които наистина ви удовлетворяват.Дева, предстои ви сезон, който изисква корекции, но също така възнаграждава усилията, положени през последните няколко месеца. Уран, планетата на промяната, е силно активен във вашия кариерен сектор, активирайки се на 28 октомври, 4 ноември и 7 ноември. Тези дати могат да донесат нови възможности, непредвидени обстоятелства или промяна в професионалната посока.Добрата новина е, че между 7 ноември и 26 април 2026 г. енергията в тази област ще се успокои, така че ще можете да си починете и да затвърдите всичко, което сте започнали. Вместо да вземате бързи решения, фокусът ще бъде върху затвърждаването на основата и планирането на бъдещи стъпки.Професионалното сътрудничество и връзките с хората сега са по-важни. Ако ви се предостави възможност да участвате в социални събития, семинари или събирания във вашата общност, не забравяйте да я приемете. Ще срещнете хора, които могат да играят важна роля за по-нататъшния ви напредък. По-специално, пълнолунието на 5 ноември и новолунието на 20 ноември ще насърчат именно този тип взаимодействия и вдъхновяващи познанства.Важно е обаче да не пренебрегвате семейния живот. Марс преминава през вашия дом и сектора на личния живот между 4 ноември и 14 декември, подчертавайки необходимостта да обърнете повече внимание на семейните отношения. Вашето присъствие и подкрепа може да бъдат потърсени, а вие самите може да почувствате желание да реорганизирате пространството си, да ремонтирате дома си или да укрепите семейните връзки.Този период търси баланс между професионалните амбиции и личния мир. За Девите, които се научават да забавят темпото и да си позволят да си починат, този цикъл носи дълбоко изцеление и чувство за стабилност.Везните навлизат в период на повишена динамика, социални събития и важни разговори. До 5 ноември Венера, вашата управляваща планета, преминава през вашия знак, насочвайки фокуса към романтични връзки, партньорства и сътрудничества. Това е време на повишена харизма, магнетизъм и топлина в общуването.В началото на ноември, когато Венера се свързва с Юпитер и Хирон, може да се сблъскате с важен разговор, който ще донесе яснота и изцеление. Откритостта и честността сега могат да разрешат дългогодишни недоразумения или да донесат по-дълбоко разбиране във взаимоотношенията.Ако сте във връзка, Супер пълнолунието в Телец на 5 ноември е идеално време за романтична среща, разговор за бъдещето ви заедно или съвместно правене на планове. Енергията на това лунно събитие ви помага да се свържете на по-емоционално и зряло ниво.Кариерата също е на фокус. Юпитер във вашия професионален сектор носи възможности за напредък, повишения или разширяване на бизнес проекти. Новолунието на 20 ноември в Скорпион насърчава поставянето на конкретни цели, свързани с доходите и личностното израстване. Тези намерения ще имат дълготраен ефект - резултатите могат да се проявят около 1 май 2026 г., по време на пълнолуние в Скорпион, когато Венера също ще действа от вашия финансов сектор, увеличавайки просперитета.Сезонът на Скорпион изисква да бъдете ясни в комуникацията и искрени в изразяването на желанията си. Всичко, което казвате и решавате сега, ще има дългосрочни последици, така че избирайте думите си внимателно и действайте почтено.Скъпи Скорпиони, навлизате в период, в който се чувствате в стихията си - пълни с енергия, страст и мотивация. През този сезон четири планети преминават през вашия знак, възстановявайки фокуса, смелостта и чувството ви за хармония със себе си.Сезонът на Везни беше като прелюдия към цикъл на лична сила, който сега достига своя връх. Между 24 октомври и 3 ноември очаквайте значителни промени в личните и професионалните си планове. Това са дни, които ви носят прозрения за това, което трябва да промените, за да навлезете напълно в нова астрологична ера, която започва в началото на 2026 г.Лунните събития допълнително наблягат на взаимоотношенията. Супер пълнолуние 5.11. то носи яснота в партньорствата - било то бизнес или любовни. Може да осъзнаете точно накъде искате да насочите сърцето или енергията си. Две седмици по-късно, Новолунието на 20 ноември в Скорпион носи нова възможност или завръщането на ситуация, която сте смятали за приключена. Това събитие символизира втори опит - но с ново осъзнаване и по-зрял подход.Ретроградните енергии, които проникват през сезона, ви насърчават да извлечете поуки от миналия опит и да го трансформирате в сила. Марс, който от 4.11. се премества във вашия финансов сектор, подчертава необходимостта от фокусиране върху материалната стабилност и укрепването на личните ресурси. Следващите няколко седмици ще бъдат идеални за предефиниране на връзката ви с парите и самочувствието.Вашият сезон носи ново начало – не само външно, но и вътрешно. Всичко, което започвате сега, носи енергията на обновление и по-дълбока лична автентичност.Стрелец, въпреки че рожденият ти ден е съвсем скоро, този сезон носи много поводи за празнуване. Твоят планетарен управител Юпитер е изключително активен, а енергията му носи оптимизъм и разширяване на хоризонтите. Дните около 27 октомври и 16 ноември са особено щастливи - възможностите могат да се появят неочаквано, независимо дали в кариерата, пътуванията или образованието.Ако работите по бавно развиващ се проект от известно време, Супер пълнолунието в Телец на 5.11. може да отбележи момента, в който най-накрая ще видите конкретни резултати. Това лунно събитие осветява областта на кариерата и професионалните постижения.От друга страна, Новолунието в Скорпион на 20 ноември насочва вниманието ви към вашия вътрешен свят, духовност и личностно израстване. Това е изключително мощно време за поставяне на намерения, свързани с духовно развитие, медитация, лечение и интроспективна работа.И двете лунни събития носят енергията на Юпитер, което ги прави уникални – това е време, когато вашата духовност и реалност се преплитат, а резултатите могат да бъдат видими много месеци по-късно.От 11 ноември Юпитер започва своята годишна ретроградност, носейки забавяне на външните обстоятелства, но също така и по-дълбоко разбиране на вътрешния растеж. Този четиримесечен период действа като духовен инкубатор: сега не е моментът да ускорявате, а да прецизирате целите и плановете си.Сезонът на Скорпиона ви подканва да се свържете повече с тишината и да наблюдавате знаците, които вселената ви изпраща. Чрез тях ще получите потвърждение, че сте на правилния път – и че всичко, което се случва, се случва с причина.Козирог, след интензивен период, който изискваше вашата дисциплина и сила, сезонът на Скорпион носи така необходимата почивка. Акцентът в началото на периода е върху съвместните проекти и екипната работа, но когато Марс премине в Стрелец на 28 октомври, енергията се измества. Започва фаза на успокояване, самоанализ и възстановяване.Отсега до 15 декември е важно да намерите време за почивка – да спите повече, да си вземате почивни дни, да си позволите моменти на тишина и почивка. Ако го направите, когато Марс премине през вашия знак от средата на декември до 22 януари, ще почувствате истинско завръщане на енергия и мотивация. Това е сезонът за "презареждане отвътре“, за да можете да се представите по-мощно от всякога в следващата фаза.В областта на любовта, Скорпионът носи топлина и нежност. Юпитер във вашия сектор на взаимоотношенията събужда романтичните импулси, така че ако сте във връзка, очаквайте период на свързаност и честност. За много Козирози, именно между пълнолунието на 5 ноември и новолунието на 20 ноември може да се случи важна крачка напред - по-дълбок обвързване, споделен план или конкретизиране на връзката.Ако сте необвързани, влизането на Венера в Скорпион на 6 ноември отваря глава на общителност, другарство и флирт. Тези седмици могат да бъдат изпълнени с интересни срещи, които стимулират сърцето и вдъхновяват духа.Транзитът на Марс през Стрелец обаче ви напомня за вашите граници – разпознайте кога тялото ви се нуждае от почивка. Колкото повече подхранвате мира и регенерацията сега, толкова по-силни ще влезете в новата година, готови за цикъла на лично утвърждаване, който ще настъпи в началото на 2026 г.За Водолеите, сезонът на Скорпион през 2025 г. е един от най-значимите в професионално отношение за цялата година. Четири планети – Меркурий, Марс, Венера и Слънцето – активират вашия кариерен сектор, носейки промени, възможности и финали, които водят до нова глава.Ако работите по проект от дълго време, пълнолунието в Телец на 5 ноември може да отбележи неговото завършване или признанието, което чакате. Това е щастливо и стабилизиращо лунно събитие, което може да ви донесе признание за вашите усилия – от признание в работната ви общност до кариерно развитие.Две седмици по-късно, Новолунието в Скорпион на 20 ноември носи нови начала – евентуално подписване на договор, работа с нов клиент или получаване на шанс, който сте смятали за пропуснат. Тази Луна активира ретроградния Юпитер и ретроградния Сатурн, така че всичко, което започнете сега, има дълбоко кармично измерение: то ви връща това, което сте вложили, но в по-зряла форма.Въпреки че ретроградният Юпитер от 11 ноември до 10 март ще забави темпото, това не бива да се разглежда като пречка. Напротив – това е фаза, в която усъвършенствате знанията и процесите си. Вместо да бързате към нови цели, фокусирайте се върху качеството, детайлите и дългосрочната стратегия. Всичко, което изграждате с грижа сега, ще ви донесе успех през 2026 г.В личен план са възможни промени във вашите взаимоотношения и социални кръгове. Хората около вас сега отразяват колко много сте се променили. Тези, които споделят вашата визия, ще останат до вас, докато някои връзки естествено ще приключат, освобождавайки място за нови професионални и житейски съюзи.За Рибите, сезонът на Скорпиона през 2025 г. е от специално значение. Този период бележи завръщането на Нептун във вашия знак, което се случва между 22 октомври и края на януари 2026 г. Това е символично затваряне на дълъг цикъл, който продължава от 2011 г. насам. През този период сте научили много за духовността, състраданието и личните граници – но сега идва време за яснота и нова визия за живота.Завръщането на Нептун носи силна интроспективна енергия. Спомени, емоции и преживявания от последното десетилетие могат да изплуват отново, не за да се върнат към старото, а за да го интегрират и освободят. Това е процес на освобождаване от миналото – и подготовка за изцяло нов етап от живота.На по-практическо ниво, Марс, който навлиза във вашия кариерен и публичен сектор на 28 октомври, носи вълна от мотивация и решителност. За да успеете обаче в нови обстоятелства, трябва да се освободите от старите модели на мислене и да се научите да работите по различен начин. Обученията, семинарите, новите умения и ученето сега се превръщат в ключови инструменти за вашия напредък.Сезонът на Скорпион ви насърчава да отворите ума си за нови погледи към света. Това, което се случва, не е просто професионална промяна – това е промяна в начина, по който възприемате реалността. Новолуние 20.11. носи момент на ясна визия, когато можете да усетите накъде ви води интуицията ви. Това е идеалният момент да си поставите намерения, които ще оформят предстоящата година.Въпреки че светът около вас може да ви се струва, че се ускорява, вашата задача не е да се състезавате, а да се приведете в съответствие с вътрешния си ритъм. В тишината и самоанализата се крие силата, която ще ви води през 2026 г., година, в която вашата житейска история ще се разгърне с ново разбиране и светлина.