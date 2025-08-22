Първата мезо-конвективна система вече е факт и приближава Югозападна България. Според прогнозата бурята трябва да се разшири и да обхване и части от Северозападна България.През деня се очаква да се формират още няколко подобни системи, които да обхванат почти цялата страна. Ще има и райони с малко или без валежи – такава е конвекцията: в един град вали, а в съседния – не. Това предупреждават синоптиците отДнес се очакват гръмотевични бури поради преминаването на студен атмосферен фронт през страната.Екипът на Meteo Balkans издаде карта с предупреждения за лошо време, които са валидни за 22 август 2025 г.Валежите на изолирани места над посочените райони ще са значителни по количества. Очакваните валежи могат да достигнат до 20-50 л/кв.м. Ще има условия за дребна по размер градушка и силни пориви на вятъра. Валежите ще са на изолирани места над оградените райони!Валежите на места над посочените райони ще са значителни по количества. Ще има условия за внезапни и силни пориви на вятъра. Висок е и рискът от материални щети. Очакваните валежи ще са между 50-80л/кв.м.Явления: Средна и едра по размер градушка, силен вятър и обилни краткотрайни валежи.Средно около– 50-80л/кв.м