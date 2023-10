© виж галерията Рейчъл Уорд е англо-австралийска актриса, филмов режисьор, сценарист и телевизионен режисьор. В България тя е позната от филма "Птиците умират сами", в който си партнира с Ричард Чембърлейн. Тя влезе в ролята на Меги която е безнадеждно влюбена в свещеника отец Ралф, а днес Sofia24.bg ще ви разкаже за нея. "Птиците умират сами“ е телевизионен сериал от 1983 година, направен по едноименния роман на Колийн Маккълоу. В главните роли участват Ричард Чембърлейн, Рейчъл Уорд, Барбара Стануик, Кристофър Плъмър и други. Мнозина от вас са чели книгата "Птиците умират сами", но през 80-те години на миналия век, когато сериалът се излъчваше в България, хората с нетърпение очакваха всеки един нов епизод.



Действието в "Птиците умират сами" започва през 1915 година в Нова Зеландия, след което се пренася в Австралия и продължава няколко десетилетия, и така чак до 60-те години на XX век. Разказва се за семейство Клийри, най-вече за тяхната дъщеря Меги, която се влюбва в свещеника Ралф де Брикасар.



Актрисата, която влезе в ролята на Меги - Рейчъл Уорд е родена в Корнуел, Англия. Любопитно е, че нейните дядовци са 3-ти граф на Дъдли и играчът на крикет Джайлс Бейринг. Тя също така е правнучка на Уилям Уорд, който е 2-ри граф на Дъдли, генерал-губернатор на Австралия 1908–1911 г. и сестра на борец за опазване на околната среда и бивша актриса Трейси Луиз Уорд, херцогиня на Бофорт.



Рейчъл напуска училище на 16 години, за да стане моден и фотографски модел.



След като се премества в Съединените щати през 1977 г., тя се появява в телевизионни реклами. През 1981 г. получава номинация за награда "Златен глобус" за "Нова звезда на годината" за ролята си във филма Sharky's Machine. На следващата година тя участва в "Мъртвите не носят каре“.



Големият й пробив идва през 1983 г., когато играе заедно с Ричард Чембърлейн в "Птиците умират сами". За тази роля е номинирана за наградата "Златен глобус" за най-добра актриса – минисериал или телевизионен филм. През същата година публиката в САЩ определя Рейчъл Уорд за една от 10-те най-красиви жени в света.



След като заснема "Крепостта“ през 1985 г., тя изчезва от киното за няколко години, за да учи актьорско майсторство. Любопитно е, че тя се среща за кратко с Дейвид Кенеди, който е син на Робърт Ф. Кенеди. Тя се появява отново през 1987 г. в The Umbrella Woman. През 2001 г. тя отново е номинирана за наградата "Златен глобус за най-добра актриса" – минисериал или телевизионен филм за ролята си в On the Beach (2000).



Също през 2001 г. Уорд печели наградата на Австралийския филмов институт за най-добър късометражен филм за "Голямата къща" и най-добър австралийски филм на Flickerfest. Филмът също спечели наградата на Кръга на филмовите критици на Австралия, както и нейният филм от 2003 г. "Новото палто на Марта“.



През 2006 г. Уорд участва в мини-сериала на Кевин Конър "Черната брада". Година по-късно тя се завръща в телевизията, като влиза в ролята на селски ветеринарен лекар на име Кейт Макдоналд, който се сблъсква с лични и професионални пречки в провинциален град, засегнат от сушата.



През 2009 г. тя режисира първия си пълнометражен филм, озаглавен "Красивата Кейт“, адаптиран по романа на Нютън Торнбърг от 1982 година.