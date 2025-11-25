Мразовита сутрин, но през деня температури до 16 градуса
Над планините ще има променлива облачност. Ще духа силен югозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.
Над Черноморието ще има разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15° и 18°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето бавно ще се усилва и ще бъде 2-3 бала.
