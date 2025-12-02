Мъгливо утро, но слънчев следобед във вторник
©
Над планините ще има разкъсана средна и висока облачност. Северозападният вятър ще се ориентира от югозапад и ще бъде до умерен. Дневните температури ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 11° и 14°. Температурата на морската вода е 13°-16°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
На 64 години почина известен български финансист и бизнесмен
09:16 / 01.12.2025
Празник е! Българи, носещи красиво мъжко име, имат имен ден
09:15 / 01.12.2025
НИМХ с подробна прогноза за първата седмица от декември
09:14 / 01.12.2025
Божинов се разплака в ефир: Не пожелавам на никого това, което се...
16:57 / 30.11.2025
Д-р Веселина Колева посочи важността на желязото в нашето тяло
15:15 / 30.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.