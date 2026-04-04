По-младите едва ли помнят тази рецепта, но за това сме тук по-мъдрите, за да им улесним живота.

ФОКУС ви дава златна рецепта за перфектната закуска в събота сутрин, която няма ви отнеме от времето, а възможно е и да зарадвате приятно семейството, гаджето или децата.

Започваме от това, че се нарича "мързелива“, но по нищо не отстъпва на претенциозната. Просто няма да месите и да точите кори, има си лесен заместител.

Необходими продукти:

– Изостанал хляб от седмицата /колкото по-сух, толкова по-добре/

– 3 - 4 яйца

– Сирене около 200 грама или колкото повече, толкова повече

– Малко по-малко от кофичка кисело мляко

– Кашкавал за настъргване отгоре

Начин на приготвяне:

Взимате любимата си тава - кръгла или правоъгълна, няма никакво значение, подмазвате я. Редите филийките хляб, но се стараете с парченца да запълните всички дупки. Ако хлябът не е от нарязаните, още по-добре, стремете се филийките да са по-дебели. Редите в подмазаната тавичка, може и да намажете тъничко с крем или топено сиренце. В купа разбивате яйцата, добавяте сиренето и киселото мляко. После заливате филийките. Печете до лек загар и за разкош добавяте настъргания кашкавал.

Осъзнавам, че рецептата далеч не е за фитнес маниаци и привърженици на здравословното хранене, но със сигурност ще се услади на половината от домакинството, за което я приготвяте. А, в крайна сметка – съботата си е събота и можем да се поглезим с нещо питателно, което ни връща към вкусовете от детството.