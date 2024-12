Мъск, Безос, Гейтс и Бъфет с добри съвети към нас – по-бедните

© Четенето безспорно е в основата на успеха. Затова е любопитно и полезно да се потопим в любимите заглавия на лидерите в световните класации по богатство. Така имаме шанс да се докоснем както до техните лични интереси, така и до философията им за успеха.



Ето някои кои са предпочитаните книги на някои от най-успешните бизнесмени в света.



Илон Мъск



В богатата листа на предпочитани автори на най-богатия човек в света може да бъде видян и един учебник по икономика. Заглавието "Богатството на народите" на Адам Смит стои в основата на съвременните теории за пазарната икономика и със сигурност е must read.



Сред безспорно любимите заглавия на Илън Мъск е биографията на Бенджамин Франклин. Често създателят на SpaceX споделя, че се възхищава на Франклин и от успеха му на предприемач, започнал от нулата.



В листата с любими заглавия на Мъск е и биографията на Стив Джобс на Уолтър Айзъксън, базирана на негови интервюта и информация от негови колеги и близки. Книгата е написана преди смъртта на Джобс по негово желание.



Заглавието "Свръхинтелект: посоки, опасности, стратегии" на шведския философ Ник Бострьом разглежда възможностите на човечеството да се справи с бързоразвиващите се технологии. А Мъск я слага в категория "заслужава си".



Най-значимият роман на Айн Ранд "Атлас изправи рамене" също е сред заглавията, спечелили вниманието на Илон Мъск.



Джеф Безос



Като своята любима бизнес книга основателя на Amazon Джеф Безос посочва Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies (не е преведена на български език). Тя е основана на шестгодишни изследвания на учени от университета Станфорд и проследява пътя на 18 компании, съпоставяйки всеки ключов етап с пряк конкурент.



Сред любимите му книги е "Остатъкът от деня" на японския автор и носител на Нобелова награда Казуо Ишигуро. Характерен със своята пестеливост на изказа, Ишигуро обръща внимание на разочарованието и неизживяното в човешкия живот. Както Безос признава, че преди да я прочете, не вярвал, че перфектният роман съществува.



В селекцията на Безос също има автобиография. Заглавието е "Сам Уолтън: Произведено в Америка" и проследява пътя и успехите на създателя на водещата ритейл марка Wallmart.



Бил Гейтс



Сред най-често споменаваните имена на успели "четящи" е това на създателя и собственик на Microsoft Бил Гейтс. Като своята любима книга още от детството той определя "Спасителят в ръжта" на Селинджър. Превърналата се в икона за поколения тийнейджъри история на Холдън Колфийлд показва как младите хора често са объркани, но едновременно с това са умни и виждат неща, които възрастните не успяват, смята Гейтс.



Интересен избор представляват заглавията на Тимъти Галуей, известен като "бащата на коучинга", както и автобиографията на неговия приятел и съмишленик, фронтменa на U2 - Боно.



Като един от предпочитаните си автори създателят на Microsoft посочва канадския учен и професор Вацлав Смил, популярен със своя интердисциплинарен подход в изследването на енергетика, околна следа, популация и обществени науки. Сред заглавията са Making the Modern World: Materials и Dematerialization, How the World Really Works, Grand Transitions (нямат превод на български език), а някои от тях Гейтс определя като "книги, които не са за всеки".



Уорън Бъфет



Американският бизнесмен и инвеститор Уорън Бъфет е известен последовател на философията на Бенджамин Греъм. Логично това е и авторът на едно от ключовите заглавия не само в листата с предпочитани книги на Бъфет, но и в основата на изградения от него успешен бизнес модел. "Интелигентният инвеститор" често е определяна като една от най-значимите книги в инвестиционните среди за 20 век, истинска Библия в своята област.



Автобиографията на създателя на спортната марка Nike - Филип Найт, разказва за трудния път към успеха, базиран на вяра, упоритост и преследване на мечтите.



"Как да печелим приятели и да влияем на другите" на Дейл Карнеги пък Уорън Бъфет посочва като книгата, която може да бъде видяна в офиса му. В един от своите бестселъри известният американски писател и лектор в сферата на личностното развитие дава ценни съвети относно отношенията с хората в бизнеса, със сигурност заложени в печелившата бизнес концепция на Бъфет през годините.