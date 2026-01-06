Мъжкото хоро се изви в ледените води на Тунджа
"Отецът хвърля кръста във водата и който го извади ще го предаде на най-младия участник в хорото. Тази година това е Антон, на година и половина", съобщи майката на момченцето.
Водата на Тунджа не е замръзнала, но е достатъчно студена. Мъжете тук пеят песента "Залюбила е Василка".
В последните години стотици идват в града на Ботев, за да се докоснат до традицията. След калоферци във водата ще могат да влязат и гостите на града. Те също са облечени в носии и ще вият хоро във водата.
