Мъжът на Златка Райкова е задържан за "черно тото", брат му също е закопчан
Двамата били закопчани по европейска заповед за арест. Спецакцията е проведена в София във вторник сутринта. По неофициална информация има още задържани.
Райкова също е била разпитана.
Neka da e lqto
преди 39 мин.
След два дни само гледайте мача как ще излезнат на прокуратурата,че са толкова болни,чак пред умиране!
aahasfer
преди 1 ч. и 11 мин.
Пуснете ги,невинни са!Веднага адвокатската мафия на крак!
