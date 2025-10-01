ЗАРЕЖДАНЕ...
"Музиката е по-възвишено откровение от всяка мъдрост и философия": Чистит празник!
В България този ден има и още едно дълбоко значение - от 1980 г. насам, във връзка с тогавашната 700-годишнина от рождението на св. Йоан Кукузел, 1 октомври е обявен и за Празник на българските певци и музиканти.
Музиката е език, който всички разбират – тя обединява, вдъхновява и изгражда мостове между културите и народите.
От Министерство на Културата чистият празника на всички, които създават музика, които я изпълняват и които я носят в сърцето си!
"Музиката е по-възвишено откровение от всяка мъдрост и философия.“ – Лудвиг ван Бетховен.
