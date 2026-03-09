Място с огромна историческа стойност: Каменна библиотека край Варна тъне в забрава и разруха
Тя се намира близо до с. Равна, Провадийско, където почиват останките на едно от най-великите духовни средища в българската история – укрепеният манастир "Св. Богородица“, наричан още Княжеският, Царският или Равненският манастир."
За мястото с изключтелна историческа стойност за България, напомни Росен Петров.
Петров написа:
"…
Всъщност истинското величие на това място не се крие в камъните, а в неговата роля. Той е съграден по волята на княз Борис I, а надпис свидетелства, че е "обновен“ на 23 април 889 г. Най-вероятно точно тук се е зародила цивилизационната сила и роля на Първата българска империя – Третата християнска империя в Европа. По време на разкопки през 80-те години на 20 век археолозите и най-вече големият ни учен проф. Казимир Попконстантинов (за него и мощите на Свети Йоан Кръстител в Созопол съм разказал в първата си книга "Нека помним. Истории от Историята“) откриват над 330 каменни надписа на пет графични системи – на руническо, кирилско, глаголическо, гръцко и латинско писмо.
…
Е, как да убедим света в нашето отминало величие, когато собствената ни "езикова лаборатория“ тъне в бурени? Сигурно има много субективни и обективни причини това да е така: няма финансиране, общините нямат капацитет, то детски градини няма, та камо ли някой ще се грижи за "три зида и пет камъка“ на един безимен хълм, запокитени нейде в пустошта. Това сигурно е така, но народ, който сам не брани и представя лицето си пред света, е обречен да остане в неговата периферия."
"Провадийски глас" напомня, че Галина Николаева скоро е отправила призив за помощ за възстановяване на Равненския манастир и подкрепа на петиция, която може да намерите и на Провадийски глас. Николаева предлага мястото да бъде почистено “Има желаещи да помогнат в доброволческа кампания за почистване на Равненския манастир !Предлагам да бъде обявена и организирана в края на пролетта! Който желае да се включи да ми пише!" - призовава тя в кореспонденция с Провадийски глас.
