НАСА извърши първата в историята медицинска евакуация на астронавти
© NASA
Капсулата Crew-11 се приземи в Тихия океан край бреговете на Сан Диего, Калифорния, приблизително в 3:41 ч. източно време в четвъртък, завършвайки приблизително 10-часов обратен полет след напускането на МКС предния ден.
Завръщането беше предизвикано от медицински проблем, който според медиците на НАСА не може да бъде напълно лекуван в условия на микрогравитация.
На борда бяха астронавтите на НАСА Зена Кардман и Майк Финке, японската астронавтка Кимия Юи и руският космонавт Олег Платонов.
Космическият кораб задейства двигателите си, за да се откъсне от орбита в 2:50 ч. сутринта, преди да претърпи огнено повторно влизане в земната атмосфера, разгръщайки четири парашута, за да забави спускането си в океана мигове преди кацането. Спасителен кораб с медицински персонал извади капсулата в морето, извърши незабавни здравословни оценки и транспортира астронавтите с хеликоптер и самолет до Космическия център "Джонсън“ на НАСА в Хюстън за по-нататъшна оценка.
Американската космическа агенция отказа да разкрие самоличността на засегнатия член на екипажа или да разкрие естеството на състоянието, позовавайки се на медицинска тайна.
Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман реши да върне екипажа у дома по-рано от съображения за предпазливост, отбелязвайки, че медицинският епизод на астронавта се счита за "сериозен“ и ще изисква допълнителни медицински грижи на Земята.
