ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ: Днес ни удря гореща вълна
©
В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с незначителна купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 20°.
По Черноморието ще е подходящо за туризъм. Ще бъде слънчево и ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 27°-29°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, съобщават от НИМХ.
Още по темата
/
Защо трябва да се консултираме с лекар при задух, учестен пулс, замайване или стягане на гърдите в летните горещини
12.08
Ето какво идва утре
10.08
Още от категорията
/
Днес е чудесен ден
08:34
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Симеон Сакскобургготски покани Лили Иванова във "Врана"
16:18 / 12.08.2025
Мадона призова папа Лъв XIV да посети Газа: Не мога да гледам как...
15:20 / 12.08.2025
Жегата не прощава: Защо ставаме по-раздразнителни, когато е горещ...
14:40 / 12.08.2025
Удря ни мощна магнитна буря
10:04 / 12.08.2025
Уредите у дома, които консумират ток, дори когато са изключени
09:31 / 12.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
12:21 / 12.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.