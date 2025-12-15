НИМХ: До 12 градуса днес, ще има мъгли
В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около 2°, съобщават от НИМХ.
По Черноморието ще е предимно слънчево с по-значителна облачност над северното крайбрежие. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са 9°-10°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
