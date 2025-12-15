Днес в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места в Дунавската равнина и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, но видимостта бързо ще се подобрява, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 7° и 12°, в София – около 8°.В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около 2°, съобщават от НИМХ.По Черноморието ще е предимно слънчево с по-значителна облачност над северното крайбрежие. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са 9°-10°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.