НИМХ: Снежни виелици и навявания на 25 декември
В нощта и през първия ден от Рождество Христово ще е облачно с повсеместни, на места значителни валежи: в Западна и Северна България от сняг, в Горнотракийската низина и по Черноморието – от дъжд. Ще се образува снежна покривка, а по планинските проходи в Стара планина ще има снежни виелици и ще се образуват и навявания.
С умерен, в Източна България и силен североизточен вятър ще продължи да нахлува студен въздух и температурите ще се понижават. В петък валежите ще спрат, най-късно в Рило-Родопската област. Вятърът ще отслабне. Ще се задържи предимно облачно с температури, в по-голямата част от страната, близки до нулата. През почивните дни вятърът ще се ориентира от запад-северозапад.
Ще има по-значителни временни разкъсвания и намаления на облачността. Минималните температури ще се понижат, а дневните слабо ще се повишат. В началото на следващата седмица облачността ще се вплътни и до края на деня от югозапад ще започнат валежи, предимно от сняг, които бързо ще обхванат страната. В югоизточните райони и по Черноморието ще превалява дъжд. Вятърът отново ще се ориентира от север-североизток, ще се усили с него ще започне ново застудяване, съобщават от НИМХ.
