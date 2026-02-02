Днес на много места в страната ще продължи да вали сняг, интензивен и значителен в Югоизточна България. Ще се образува нова снежна покривка, а в комбинация със североизточния вятър ще има условия за виелици и навявания. След обяд валежите ще започнат да отслабват и спират, а над Югозападна България и облачността ще се разкъса и намалее. В Северна България максималните температури ще бъдат между минус 7° и минус 4°, в Южна - между минус 3° и 2°, малко по-високи в крайните югозападни райони от страната, в София - около 2°, съобщават от НИМХ.В планините ще бъде предимно облачно, ветровито и с валежи от сняг. Временно интензивни и значителни ще са валежите в района на Централен Балкан и Рило-Родопската област, ще се образува нова снежна покривка, а по проходите ще има виелици и навявания. След обяд в Беласица, Огражден, Рила и Пирин валежите ще отслабват и спират. Ще духа умерен вятър от изток-североизток, по-върховете от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°, на 2000 метра – около минус 7°.По Черноморието ще бъде облачно и с валежи от сняг, по южното крайбрежие интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между минус 1° и 2°. Температурата на морската вода е 5°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.Презще е без валежи. Въвсутринта ще е доста студено с минимални температури до минус 12°-минус 13° в североизточните райони, но през деня със слаб южен вятър ще започне затопляне. Облачността ще е разкъсана, на места и до предимно слънчево време.на места в низините и котловините ще има мъгла или ниска облачност, а над останалата част от страната ще се увеличат и високата и средната. В Източна България югозападният вятър ще се усили.и петък ще бъде предимно облачно, повишава се вероятността за валежи от дъжд, през първия ден главно в югоизточната половина от страната, през втория - и в северозападните райони. В Източна България ще продължи да духа умерен и силен югозападен вятър и затоплянето ще продължи; дневните температури там ще достигат 15°-16°.вятърът ще се смени със северозападен, в по-голямата част от страната, с изключение на югозападните райони, ще е умерен до силен. Валежи ще има на малко места сутринта, а след обяд облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Ще остане топло за периода.ще бъде топло, но отново ще е предимно облачно, от юг-югозапад ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югоизток.