НИМХ: Студено и дъждовно, на места снежно време ни очаква
В планините ще бъде предимно облачно. Привечер от югозапад ще завали дъжд, над 1800 метра - сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.
По Черноморието ще има значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
През следващите дни ще бъде облачно с валежи. Значителни по количество ще са на места в Южна България. В петък вятърът ще се ориентира от изток и ще се усили. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 10° и 15°, по-високи в Югоизточна България. В събота вятърът ще е от североизток, минималните температури ще са по-високи, а дневните - по-ниски с 2-3 градуса, съобщават от НИМХ.
