НИМХ издаде предупреждение за времето днес, 17 септември!
Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, в отделни райони, главно в Родопите, придружени с гръмотевици. След обяд от северозапад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 9°.
По Черноморието преди обяд все още ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност, но около обяд от северозапад облачността ще започне да се увеличава, ще има и валежи от дъжд, отначало по Северното Черноморие, а вечерта и на юг. Вятърът ще е слаб до умерен от юг-югозапад, след обяд ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще е и временно силен. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
В сила е предупреждение с жълт код за силен вятър в части от България.
