НИМХ пусна прогнозата за времето до края на седмицата и началото на новата
В планините ще има значителна облачност. Ще вали дъжд, над около 2000 метра -сняг. По-значителни ще са валежите в Родопите, Странджа, Сакар и Източна Стара планина. След обяд валежите в масивите от Западна и Централна България временно ще спрат. Ще духа слаб и умерен южен вятър, който в следобедните часове временно ще се ориентира от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°.
Над Черноморието ще бъде предимно облачно, след обяд с валежи, които към края на деня от юг ще започнат да спират. Ще духа до умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-8°, малко по-високи от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В петък ще е облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни в Рило-Родопската област и в централните райони от страната. Вятърът временно ще се ориентира северозапад и в Дунавската равнина ще се усили до умерен. Минималните температури ще са без особена промяна, дневните слабо ще се понижат и максималните ще са между 4° и 9°, в югоизточните райони до около 12°.
В събота валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса, но след обяд от запад бързо ще се вплътни и вечерта отново ще завали дъжд. Ще е топло за средата на февруари с максимални температури предимно между 12° и 17°. През нощта срещу неделя ще се усили южният вятър, особено в югоизточната половина от страната и по северните склонове на планините.
В неделя времето ще е много динамично. Ще има валежи от дъжд, по линията на преминаващия студен фронт, придружени с гръмотевици. Възможни са локални интензивни валежи с временно усилване на вятъра. Максималните температури ще са все още високи, особено в районите с южен вятър – до 18° - 20°, но от северозапад ще започнат да се понижават.
В понеделник и вторник ще бъде облачно, със северозападен, в Източна България през втория ден и североизточен вятър ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат значително. От северозапад на югоизток дъждът ще преминава в сняг.
В края на периода валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса, най-късно в Източна България. Минималните температури в много райони ще са отрицателни, дневните от запад ще започнат да се повишават.
