Днес ще бъде слънчево. Преди обяд на места в равнинната част от страната ще бъде мъгливо или с ниска облачност. Вятърът в повечето райони ще е слаб от юг-югозапад. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 11°.В планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около минус 2°.По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с намалена видимост или ниска облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 12°-16°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, съобщават от НИМХ.ще се появи разкъсана средна и висока облачност, над Западна България постепенно ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще е от юг-югозапад, слаб до умерен, в източната половина от страната умерен до силен. Минималните температури в Западна България ще са около и под нулата, на изток ще са до 7° - 9°, а максималните - от 7°-8° в северозападните до 18°-19° в югоизточните райони.на седмицата над западната половина от страната ще бъде облачно, с валежи от дъжд. С обръщане на вятъра от северозапад, ще започне да нахлува сравнително студен въздух. На изток въздушният пренос ще е все още от югозапад и ще е топло. Облачността ще се вплътни, но вероятността за валежи е малка.вятърът ще се ориентира от изток-североизток, в събота и ще се усили. Дневните температури ще се понижат още и ще са близки до сутрешните. Ще преобладава облачно време, ще има и валежи, през първия ден на повече места в източната половина от страната, през втория - на много места из цялата страна, като има повишена вероятност в Родопите да са значителни по количество.валежите ще спрат, от юг-югозапад и облачността ще започне да се разкъсва; вятърът ще отслабне.