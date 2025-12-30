НИМХ с подробна прогноза до 05 януари 2026 година, ще е студено
В планините ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа силен до бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.
По Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, съобщават от НИМХ.
За днес е в сила жълт код за цяла България за силен вятър. Очаква се поривите да са над 80 км/ч.
През последния ден от годината със силен северозападен вятър ще нахлуе още една порция студен въздух. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, без валежи. Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат под нулата.
В новогодишната нощ ще бъде ветровито, предимно ясно с временни увеличения на облачността, не са изключени и изолирани слаби превалявания от сняг, главно в планинските райони. Към полунощ температурите ще са от минус 9°, минус 8° на места в Северозападния Предбалкан до минус 3°, минус 2° в крайните източни райони.
През първия ден от новата година северозападният вятър ще отслабне, а в петък ще се ориентира от югозапад и отново ще се усилва; в събота и неделя ще бъде доста ветровито. Ще започне бързо затопляне и в неделя минималните температури ще са вече над нулата, а максималните - между 10° и 15°. Ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Ще е почти без валежи, само на отделни места са възможни незначителни краткотрайни превалявания. В районите, защитени от вятъра, главно в западната част на Горнотракийската низина сутрин ще бъде мъгливо, а дневните температури ще остават по-ниски.
В началото на следващата седмица ще има повече и по-значителни увеличения на облачността, повишава се вероятността за валежи. В Източна България и северно от планините ще духа силен югозападен вятър и остава топло за периода.
Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа е ранен при автомобилна катастрофа, други двама са загинали
