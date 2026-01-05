НИМХ с прогнозата за цялата седмица - идват студ и сняг, ето кога
©
В планините ще преобладава облачно време. На места ще има валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°, съобщиха от НИМХ.
По Черноморието ще преобладава облачно време, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 13° и 17°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.
Във вторник и сряда ще преобладава облачно време. На места ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в източната половина от страната ще е умерен и силен от юг-югозапад; температурите там ще се задържат високи, минималните - до 10°-12°, максималните - до 16°-18°.
В северозападните райони вятърът ще е съвсем слаб или ще е почти тихо. Температурите там ще останат без съществен дневен ход, близки до 0°, остават и условията за поледици, както и за намалена видимост. През нощта срещу четвъртък и в четвъртък над страната ще премине студен фронт. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Ще има и валежи, като със застудяването в много райони дъждът ще преминава в сняг.
До сутринта в петък валежите ще спрат, а през деня облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад, после от югозапад. Температурите ще са чувствително по-ниски в сравнение с предишните дни.
В събота още от сутринта от запад на изток облачността ще се увеличава, след обяд на места в Западна България ще превали. Вятърът отначало ще е югозападен и ще се усили, особено в Източна България, а дневните температури ще се повишат. Към края на деня, с обръщане на вятъра от северозапад бързо ще нахлува студен въздух и дъждът ще преминава в сняг.
През нощта срещу неделя валежите ще продължат на изток. В неделя ще бъде студено и ветровито. Валежите ще спират, облачността ще започне да се разкъсва.
Още по темата
/
Проф. Георги Рачев: Ако ще ходите на новогодишен концерт на площада, се облечете добре! Температурите ще са минусови!
30.12
Още от категорията
/
Доц. д-р Даниела Попова: Храненето е важен фактор в превенцията на диабета и борбата с наднорменото тегло
03.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мари на Гала направи още една изненада
21:20 / 04.01.2026
Доц. д-р Даниела Попова: Храненето е важен фактор в превенцията н...
15:42 / 03.01.2026
Златимир Йочев също напуска сутрешния блок на bTV
13:56 / 03.01.2026
Отиде си великият Димитър Пенев!
13:27 / 03.01.2026
Нумеролог обясни как да разберем какво казват числата за личната ...
23:08 / 02.01.2026
Защо не бива да слагаме горещи тигани, тенджери и части от еър фр...
18:03 / 02.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.