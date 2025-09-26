ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ с прогнозата за уикенда, температурите падат
©
В планините ще бъде облачно. На места в масивите от Западна България ще превали дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 6°, съобщиха от НИМХ.
По Черноморието ще е предимно облачно и ветровито. Ще духа умерен до силен силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
В неделя облачността ще е значителна и на отделни места, главно в Западна България ще има и слаби превалявания от дъжд. Вятърът ще е до умерен, в Северна и Източна България временно силен от изток-североизток.
Температурите ще се понижат още и минималните ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - между 15° и 20°.
Още от категорията
/
Ухапванията от морските костенурки зачестяват на плажовете в Гърция, предупреждават експертите
13:55
Катерина Иванова: Ендометриозата засяга 1 от 9 или 10 жени в света, но не е позната на обществото
13:34
Вирусолог: Преди 100 години грипен вирус отне живота на между 50 и 100 млн. души, днес той не е нищо особено
12:25
Робинята Изаура на 68
12:08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.