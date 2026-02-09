НИМХ с прогнозата за времето за 9 февруари
©
В планините ще бъде облачно и на много места ще има валежи, над 1400-1500 метра надморска височина валежите ще са от сняг. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и ще е умерен до силен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.
По Черноморието ще бъде облачно, сутринта на места – мъгливо. Още от сутринта ще има превалявания от дъжд, като по-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Владо Карамазов с гневен пост: Не би ми хрумнало да се занимавам с вас, не се занимавайте и вие с мен
06.02
Глобиха Наум Шопов
06.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Д-р Мечева: Конските шампоани могат да предизвикат тежки алергии ...
09:42 / 08.02.2026
Празник е! Ето кои имена празнуват на днешния ден
08:46 / 08.02.2026
Пиленцето от Монако не влиза в кухнята, за да бъде гарнитура, а з...
23:03 / 06.02.2026
Владо Карамазов с гневен пост: Не би ми хрумнало да се занимавам ...
16:23 / 06.02.2026
ЕК алармира: TikTok има пристрастяващ дизайн
14:17 / 06.02.2026
Владимир Зомбори: Изкуството е способно да предизвика дебати, от ...
12:29 / 06.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.