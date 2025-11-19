Днес времето над страната ще се задържи облачно с валежи от дъжд, значителни на места в Югозападна, Централна Северна и Североизточна България, както и в южните райони на Източните Родопи. На по-малко места и по-слаби ще са валежите в югоизточните и северозападните райони. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. В Южна България ще остане от юг-югозапад, ще е умерен, в югоизточните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат от 7°-9° в северозападните райони до 21°-22° в Югоизточна България, в София - около 12°.В планините ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг; значителни по количество в масивите в Югозападна България и в централните и източните райони от Стара планина. Почти без валежи ще бъде в Странджа и Сакар. Ще продължи да духа силен, по високите и открити части и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, на повече места по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток, по южното крайбрежие, където през деня ще се задържи почти без валежи, от югозапад. Максималните температури ще бъдат от 15°-16° по Северното Черноморие до 21° на юг. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, съобщават от НИМХ.Презвремето ще остане доста динамично. Температурите в страната ще са в широки граници, минималните ще са от 6°-7° в северозападните райони до 15°-16° в югоизточните, а максималните от 10°-12° на места в Западна България до 20°-21° в Източна.Доще има по-значителни временни разкъсвания и намаления на облачността. Валежите ще са по-малко като количество и на по-малко места, главно в западните райони и в Рило-Родопската област. В Източна България вятърът ще остане умерен, през почивните дни и временно силен, с южна компонента; в котловините в Западна България временно ще стихва и там ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. Ввятърът ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще започнат да се понижават, отначало в Западна България, а през първите два дни от следващата седмица – и на изток. Облачността ще бъде значителна. По-голяма е вероятността за валежи от дъжд на повече места и повече като количество в неделя в Западна и Централна България, а във вторник – в югозападните и източните райони; в планините над 1200 метра ще вали сняг.