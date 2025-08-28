ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ с пълната прогноза до края на август
В планините ще бъде слънчево и благоприятно за туризъм. Ще духа слаб вятър от източната четвърт, по най-високите части - от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.
По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В петък и през по-голямата част от деня в събота ще бъде слънчево. Вятърът ще е от източната четвърт, предимно слаб, в източната половина от страната - по-често умерен. Температурите ще се повишават и в събота максималните ще бъдат предимно между 31° и 36°.
Късно след обяд, вечерта и през нощта срещу неделя, по преминаващ студен атмосферен фронт, краткотрайни валежи и гръмотевична дейност ще има в Западна България, а през деня в неделя – на много места из цялата страна. Повишена вероятност за по-интензивни явления и значителни валежи има в Централна България.
Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Дневните температури ще се понижат, повече в Централна Северна България.
