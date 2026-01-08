Днес ще бъде облачно, валежите ще продължат, като на места ще са значителни по количество и придружени с гръмотевици. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. В Горнотракийската низина и Дунавската равнина ще е силен и бурен.С понижението на температурите в по-голямата част от Северна България и високите полета в Западна дъждът ще премине в сняг и на много места ще се образува снежна покривка. Привечер от северозапад валежите ще спират. По планинските проходи и в Лудогорието ще има условия за снегонавявания, а в северозападните райони - за поледици. Температурите ще останат почти без денонощен ход - от около минус 3° в северозападните до 11°-13° в югоизточните райони, в София - около минус 2°.Над планините ще бъде облачно и ветровито. Ще има валежи, на места с гръмотевици и значителни в Рило-Родопската област, а с понижението на температурите и в ниските части ще преминават в сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра - около минус 5°, съобщават от НИМХ.По Черноморието ще бъде облачно и ветровито. Ще има валежи от дъжд, на изолирани места с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от запад- северозапад. Максималните температури ще бъдат 12° - 16°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.Презоблачността ще намалее и в петък ще преобладава слънчево време. След обяд от запад облачността отново ще започне да се увеличава, а привечер и презна места в Западна България ще има и валежи от сняг.Вятърът ще отслабне, ще се ориентира от юг. Студено време с минимални температури между минус 8° и минус 3°, максимални - между 1° и 6°. През почивните дни ще бъде облачно с валежи.в югоизточните райони и Горнотракийската низина - от дъжд, в останалата част от страната - от сняг, а в неделя навсякъде ще са от сняг.вятърът ще остане от юг и температурите за кратко ще се повишат, минималните ще бъдат около нулата, а максималните ще са от 1°-2° в северозападните до 10°-11° в югоизточните райони.По-късно през деня и през нощта срещувятърът ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили; в неделя температурите ще са с малък денонощен ход, в по-голямата част от страната между минус 5° и 0°, в крайните източни райони до 3°-4°.ще бъде много студено, със значителна облачност, на отделни места със слаби превалявания от сняг. В понеделник минималните температури ще са до минус 9° минус 10°, а във вторник ще се понижат още, дневните в цялата страна ще са отрицателни. В сряда вероятността за валежи е малка, вятърът ще се ориентира от югоизток и дневните температури в южните райони ще се повишат.