Днес ще бъде предимно слънчево, но до обяд по долното поречие на Тунджа и Марица и почти през целия ден в Дунавската равнина ще се задържи мъгливо. Ще остане почти тихо. Максималните температури ще са между 13° и 18°, по-ниски в местата с трайна мъгла. В София максимална температура ще е около 16°.В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 7°, съобщиха от НИМХ.Сутринта по Черноморието ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат 14°-16°, малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.ще се задържи почти тихо, в източните райони със слаб южен вятър. На много места в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. В останалата част от странатаще бъде слънчево, в неделя - с разкъсана висока облачност. Температурите ще се повишат още,минималните ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 16° и 21°, по-ниски в местата с трайна мъгла.