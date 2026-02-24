НСИ: Средно за почивка в чужбина българинът е изхарчил малко над 740 лева през миналата година
Най-много са пътували българските граждани на възраст 25 - 44 години - 424.1 хил., или 38.7% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок (78.2%) е при лицата на възраст 65 и повече години. Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 25 - 44 години (31.2% от пътувалите в тази възрастова група) е най-голям в сравнение с останалите групи.
Най-много туристически пътувания както в страната (51.1%), така и в чужбина (66.3%), са били с цел "почивка и екскурзия“.
Като самостоятелни са били регистрирани 1.3 млн., или 86.8% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация през туроператор в страната е 94.7%, а на тези в чужбина - 62.1%.
В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял както в страната, така и в чужбина, са тези за храна - 35.2 и 32.3%.
Средният разход при пътуване с лична цел на едно лице е 315.17 лв. в страната и 741.21 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 268.52 лв. в страната и 1 241.67 лв. в чужбина.
