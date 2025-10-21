ЗАРЕЖДАНЕ...
На 22 октомври почитаме един от най-големите български светии
Патриаршеска св. Литургия за празника Прославление мощите на св. Патриарх Евтимий Търновски в Бачковския манастир "Успение Богородично“, ще бъде предстоявана от Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил.
Със специално Патриаршеско и синодално послание през 2023 г. архиереите на БПЦ обявиха официално, че откритите в началото на XX в. в Бачковския манастир св. мощи принадлежат на св. патриарх Евтимий Търновски. В тази връзка Св. Синод учреди новия празник в българския църковен календар – "Прославление на светите мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски“.
Мощите на Евтимий Търновски са открити в Бачковската света обител през 1905 г., където той е бил заточен, и учените дълго спориха дали са автентични.
Архиереите призовават Божия народ да отправя молитви не само пред иконата на светеца, но да почита и неговите св. мощи, които ще бъдат обект на поклонение в Бачковския манастир.
