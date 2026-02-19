Джесика Алба отбеляза края на 16-годишния си брак, като демонстрира новия си романс с по-младия от нея Дани Рамирес в Маями Бийч, Флорида, в понеделник.44-годишната наскоро разведена майка на три деца е с 11 години по-възрастна от екшън звездата от "Капитан Америка: Смел нов свят“, но това не им попречи да демонстрират страстна близост пред всички, пише Daily Mail.Двойката с мексиканско-американски корени е неразделна от първата им публична поява заедно на 14 юли, когато се завърнаха от романтична почивка в Канкун.Рамирес не можеше да сдържи ръцете си далеч от Алба, която показа завидно стегнатата си фигура в пъстър бански, отбелязват от медията.Актьорът, роден в Чикаго и израснал в Маями, беше в тон с красавицата от Помона, като и двамата носеха тъмни слънчеви очила. Той беше с оранжеви плувни шорти и зелена шапка, която си подхождаше с нейната кафява.Явно Рамирес знаеше и точно какво да говори, за да разсмее Алба, докато я прегръщаше в гръб в топлите води на Атлантическия океан.В един момент звездата от видеоклип на Karol G вдигна ръката на Алба, за да я целуне нежно по дланта, разказват още от сайта.Двойката със слънчев загар беше също толкова нежна един към друг както в морето, така и на пясъка. На тръгване от плажа Рамирес се погрижи да носи чантата на Алба, докато двамата си тръгваха, облечени с леки дрехи и с коктейли в ръце.И докато актьорът от The Last of Us официално обяви връзката си със сексапилната Алба в публикация в Instagram на 10 януари, тя все още не е публикувала негова снимка в социалните си мрежи.Миналия петък актрисата и бившият ѝ съпруг Кеш Уорън официално финализираха развода си. Според TMZ това е включвало плащане от нейна страна в размер на 3 милиона долара (1,5 милиона сега и 1,5 милиона през 2027 г.).Основателката на The Honest Company и 47-годишният съосновател на Pair of Thieves ще продължат да споделят родителските права над дъщеря си Хейвън (14 г.) и сина си Хейс (8 г.), докато по-голямата им дъщеря Онър (17 г.) учи в университета Йейл, където е учил и баща ѝ.Сред знаменитостите, посещавали този престижен университет от Бръшляновата лига в Кънектикът, са Мерил Стрийп, Джоди Фостър, Дженифър Конъли, Дейвид Духовни, Андерсън Купър, Едуард Нортън и Анджела Басет.Уорън, който беше свързван романтично с Хана Сун Дьор и Сиана Перейра, наскоро сподели няколко урока, които е научил през 2025 г. "Ти започна като годината, която исках да забравя, но съм толкова благодарен, че се превърна в годината, която винаги ще помня“, написа синът на Майкъл Уорън в Instagram на 31 декември. "Приемането е противоотровата на страданието. Умовете ни са оригиналният алгоритъм. Негативните мисли ще се повтарят, ако им позволите. Границата между просветлението и нарцисизма е тънка като бръснач. Не се заблуждавайте от онези, които не знаят разликата.“В неделя Рамирес приключи работата по режисьорския си дебют Baton – футболна драма, чийто изпълнителен продуцент е футболният шампион Дейвид Бекъм.Съоснователят на Pinstripes Productions също участва във филма, чието действие се развива в Маями, заедно с Едгар Рамирес, Росарио Доусън, Гейбриъл Луна, Камила Мендес, Беки Джи и Луис Пулман.Предстои Рамирес да участва с Педро Паскал в гей романса на Тод Хейнс De Noche, биографичния филм за Жан-Мишел Баския на Джулиъс Она Samo Lives, филма на братя Русо от киновселената на Marvel – Avengers: Doomsday, както и да режисира и да играе ролята на военен ветеран в Pursuit Of Touch.На 10 ноември The Roku Channel поднови риалити шоуто Honest Renovations за четвърти сезон, така че Алба ще се завърне с водещата Лизи Матис, за да помага на семейства от Ню Джърси да създадат мечтаните си домове.Актрисата има и няколко други предстоящи проекта, включително роли в шпионския трилър на Джъстин Чадуик – The Mark, режисьорския дебют на Дакота Джонсън – A Tree is Blue и биографичния филм за спортни автомобили на Боби Мореско – Maserati: The Brothers.Алба също така ще бъде изпълнителен продуцент на мистериозния пилотен сериал на Fox – Wine & Spirits и на комедия с рейтинг R за женска компания на Netflix, в която тя също ще участва.Членът на борда на Baby2Baby е съосновател на своята компания за потребителски стоки The Honest Company заедно с Кристофър Гавиган и Брайън Лий през 2011 г., като в момента тя се оценява на 300 милиона долара, пише woman.bg.Големият пробив на Алба обаче идва с ролята на генетично подобрения супервойник Макс Гевара в научнофантастичната драма на Джеймс Камерън "Тъмен ангел“, която се излъчва в два сезона по Fox между 2000 и 2002 г.