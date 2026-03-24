Актрисата Денис Ричардс откровено разкри подробности за скорошната си естетична процедура, признавайки, че на 55 години е решила да си направи лифтинг на цялото лице – решение, което трудно може да остане незабелязано и да се скрие. Актрисата няма проблем да говори открито за това.В интервю за Allure, Денис Ричардс откровено споделя, че се е подложила на операцията преди около осем месеца. Въпреки че има предишен опит с пластични интервенции, включително поставяне на импланти още на 19 години, намесата в областта на лицето се оказва значително по-предизвикателна в емоционален план. Актрисата обяснява, че дълго е обмисляла решението си, като основната ѝ цел не е била да промени външността си, а да възстанови по-младежкия си вид.Операцията е извършена от пластичен хирург в Бевърли Хилс и включва комбинация от няколко естетични процедури като лифтинг на лицето, повдигане на веждите, корекция на клепачите, повдигане на ъглите на устните и прехвърляне на мазнини. Денис Ричардс описва резултата като изключително видим, но същевременно естествен, подчертавайки, че промяната е значителна, без обаче да се губи индивидуалното ѝ излъчване.Като световноизвестна публична личност, актрисата е напълно наясно, че всяка промяна във външния ѝ вид се забелязва моментално. По думите ѝ, подобна процедура не може да остане скрита, особено когато хората са свикнали с визията ѝ от ранните години на кариерата ѝ. Темата за операцията става публично достояние по време на развода ѝ. Според Ричардс именно бившият й съпруг е разкрил информацията публично, включително твърдения, че процедурата не е успешна – нещо, което тя категорично отхвърля. Ситуацията я подтиква да говори открито за преживяването си и да представи собствената си гледна точка.Първоначално децата ѝ не приемат лесно решението ѝ да се подложи на операция. Те изразяват притеснения относно рисковете, но впоследствие променят мнението си, след като виждат крайния резултат. Денис Ричардс подчертава разликата между естетичните процедури при млади хора и тези в по-зряла възраст. Тя споделя, че не е подкрепила идея на дъщеря си за ринопластика, тъй като подобна намеса би променила съществено външния ѝ вид, докато нейната цел е била възстановяване, а не трансформация.Да остаряваш в Холивуд...С откровеното си признание Денис Ричардс се стреми да внесе повече прозрачност по темата за остаряването и естетичните процедури в кино индустрията, в Холивуд. За натиска и изискванията към визията на актьорите. Тя подчертава, че поддържането на младежки външен вид често включва повече от козметика и здравословен начин на живот и затова е принудена да прибегне до подобен тип интервенции, пише ladyzone.bg.