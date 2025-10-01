Сподели close
На 91-годишна възраст почина природозащитникът и водещ световен експерт по шимпанзета Джейн Гудол. 

Тя е смятана за най-големият експерт по шимпанзетата, изучавайки социалните и семейните взаимодействия на дивите шимпанзета. 

Гудол е починала от естествена смърт, според изявление на института "Джейн Гудол".