На 92 той е с нова жена

© На 92 г. Рупърт Мърдок може да е новият ерген. Оказва се, че медийният магнат се среща с тъщата на Роман Абрамович - руски бизнесмен и бивш собственик на английския клуб "Челси".



КОЯ Е НОВАТА ЖЕНА НА МЪРДОК?



66-годишната Елена Жукова е майка на бившата съпруга на Роман Абрамович.



Запознанството им е като латиносериал. Мърдок се среща с нея чрез третата си съпруга Уенди Денг, пише Daily Mail. Впоследствие той наема яхта и двамата обикалят Средиземно море. Към момента новата двойка е на почивка на остров Корфу.



Миналия месец Мърдок е бил забелязан да обядва в ресторант Da Adolfo в Позитано. Синът му Лахлан и бившата му съпруга се присъединили към него, плавайки с новата си яхта на стойност 150 млн. долара, сочат източници. В компанията му са били още - неговата дъщеря Елизабет и съпругът ѝ Кийт Тайсън.



Тя е майка на Даша Жукова - красивата руска светска дама, известна с брака си с олигарха и бивш собственик на ФК "Челси“ Роман Абрамович.



Жукова е молекулярен биолог и специалист по диабет. Тя живее в Америка повече от три десетилетия, след като напуска Русия през 1991 г. заедно с дъщеря си. Има два развода. Преди да се пенсионира, работи в звеното за медицински изследвания в Калифорнийския университет.



42-годишната й дъщеря Даша се разведе с Абрамович през 2019 г., а според споразумението им получи четириетажна къща в Манхатън. Сега тя е омъжена за Ставрос Ниархос, милиардер, наследник на корабна династия.



КАКВО ЗНАЕМ ЗА ЛЮБОВНИЯ ЖИВОТ НА РУПЪРТ МЪРДОК?



Мърдок е собственик на The Wall Street Journal и New York Post в САЩ, The Sun и The Times в Обединеното кралство и на книгоиздателството Harper Collins.



Медийният магнат Рупърт Мърдок отмени годежа с бившата си приятелка Ан Лесли Смит само две седмици след обявяването му. Така до пета сватба не се стигна, припомня Ladyzone.



Малко преди това двамата със Смит бяха заснети да се качват на частен самолет. Дамата носеше огромен диамантен пръстен на стойност 2 млн. долара. Смит е водила съдебен спор с децата на покойния си съпруг относно наследството му. Твърди се, че тя е извършвала "финансова злоупотреба с възрастните хора“, и е укрила 1 млн. долара.



От брака си с Уенди Денг той има две дъщери - Грейс и Клои.



Най-големият син Лахлан се включва в семейния бизнес още през 2014 насам. По-малкият му син Джеймс е на 50 години и подаде оставка от борда на News Corp след разногласия относно редакционната политика през 2020 г.



Другите деца на Мърдок са 64-годишният Прудънс от първия му брак с Патриша Букър и 54-годишната Елизабет от брака му с Анна Торв.



Много известна беше неговата връзка с Джери Хол. Бракът им продължи 6 години, като приключи в средата на миналата година.