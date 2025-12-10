Тази година веригата подкрепи близо 30% повече участници и отбеляза рекорден брой издания на инициативатаОбщо 274 български производители от 146 населени места взеха участие в 15-те фермерски пазара на Лидл България през тази година. Това е ръст от 30% в сравнение с предходната 2024 г., когато в инициативата се включват 211 малки производители от 119 населени места.По повод 15-ата си годишнина и Lidl организира 15 фермерски пазара, като разшири присъствието си в столицата с три нови локации. Общо 10 пазара се проведоха в София, а 5 – по Черноморието. Всяко издание предложи богато разнообразие от продукти – плодове и зеленчуци, млечни и месни изделия, мед и пчелни продукти, вина, сиропи, занаятчийски стоки и други."Всеки един от фермерските пазари тази година е бил посетен от над 3300 души, което показва устойчивия интерес на потребителите към българските продукти с доказан произход и високо качество“, каза Пламен Колев, старши експерт "Акции“ в Лидл България. "Много от новите производители споделят, че още след първото си участие са получили директни заявки от клиенти, запитвания за партньорства и дори покани от магазини, които желаят да предлагат техните изделия. Това показва реалната полза на тази инициатива за малките български производители“, допълни Колев."Благодарни сме на Лидл България за възможността да участваме с нашия занаятчийски хляб. Фермерските пазари са чудесна възможност да покажем нашите продукти пред повече хора, различни от традиционните ни потребители. На всички малки производители бих казала да не се колебаят да се включат. Участието носи развитие и нови клиенти“, обяснява Цветелина Борчева от пекарна BorChef’s."Изключително доволен съм – рядко се вижда фермерски пазар с такава организация и отношение към производителите. Всичко беше подготвено професионално. За нас инициативата е страхотен шанс да представим продукцията си и да създадем нови връзки“, коментира Димитър Масларов, производител от с. Михнево.Фермерските пазари на Lidl са част от последователната политика на компанията в подкрепа на българските производители, за които участието е напълно безплатно. Веригата предоставя своите паркинги за събитията и поема всички разходи по организацията и комуникацията им. От старта на инициативата през 2020 г. насам, пазарите се утвърдиха като важна платформа за представяне на местни продукти с автентичен вкус и високо качество.