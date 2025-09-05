ЗАРЕЖДАНЕ...
Надежда от тризначките: Абе, индивиди, вижте на какво приличат Галенчето, Преславчето, Цветелинчето Янева с тези ботокси и дърпани фейсове
"Абе, индивиди, не разбирам Вашата агресия. Ако бяхте човеци, шяхте да се изразявате нормално. Даже не знам как да ви опиша, каква агресия изсипвате за това за това как говорим", продължи да се жали тя във видеото.
Припомняме, че двете сестри живеят по улиците на Лондон и просят, а третата им сестра е щастливо омъжена и не държи връзка с тях.
"Баби Яги сме били. Защо като е натурално и нормално Баби Яги сме били. Вижте на какво приличат Галенчето, Преславчето, Цветелинчето Янева с тези ботокси и дърпани фейсове. Нас не ни коментирайте и първо, ние не живеем в тази държава, за да хейтите толкова много. Спрете!, заявява Надежда.
Вътьо Казана
преди 3 ч. и 26 мин.
Това с просенето сериозно ли? Точно в Лондон, при 95+ хиляди камери ще просят месец най-много, да не кажа седмица и край. Иначе що ли давате трибуна на такива индивиди, че кой се интересува от тях :-)))))))
aahasfer
преди 4 ч. и 44 мин.
просят?!?и ще ни дават акъл?!?
