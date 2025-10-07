ЗАРЕЖДАНЕ...
Надпис "Върнете Димо" разбуни духовете
©
Любопитното послание се вижда на територията на Изолатора - стара, изоставена постройка, използвана като наказателна зона за загубилите племена. В настоящия сезон там се намират Феномените, които загубиха битката за територия.
Интересен е фактът, че именно от Изолатора в предишен сезон започна участието си Павел, който днес вече е водещ на шоуто, заемайки мястото на Димо Алексиев. Сякаш фенове са направили този надпис преди да започнат снимките на шоуто.
На надписа реагира и Зорница - финалистка от четвъртия сезон на формата. Тя сподели стори с кадъра и същите думи "Върнете Димо".
Мненията на зрителите обаче са разделени. Част от тях смятат, че Алексиев не трябва да се връща на екран заради инцидента, довел до осъдителната му присъда. Други пък открито заявяват, че не харесват Павел като водещ и биха искали Димо отново да се върне в ролята си.
Припомняме, че през ноември 2024 г. Алексиев бе заловен да шофира с 1.49 промила алкохол в кръвта си. Това бе второ подобно нарушение, което доведе до ефективна присъда от година и половина затвор и замяната му в предаването, пише "България Днес".
Още по темата
/
Зелда Уилямс за покойния си баща: Моля ви, спрете да ми изпращате видеоклипове на татко, създадени с изкуствен интелект
11:17
Още от категорията
/
Камелия разплака Глория
06.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актьорът Биркан Сокуллу от турския сериал "Невинните" празнува дн...
11:24 / 06.10.2025
Бунт срещу смартфоните, "тухлите" се завръщат
10:02 / 06.10.2025
Христо Стоичков: Прегръщам те, братко мой!
09:42 / 06.10.2025
Шкумбата: Това, което ме спаси, беше срещата с Тодор Живков
18:10 / 05.10.2025
Лора Крумова аут от NOVA?
16:55 / 05.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.