Надзиратели скочиха срещу Николаос Цитиридис: Премина всякакви граници!

© За подигравки с професията им надзиратели скочиха на Николаос Цитиридис!



От Синдиката на служителите в затворите в България възроптават срещу скеч, в който се представя напливът за желаещи да пазят пандизчиите и престижът на службата. Това е официална позиция на председателя на синдиката Ивайло Григоров до главния изпълнителен директор на БТВ Мартин Швехлах, публикувана в социалните мрежи.



Надзирателите се засягат от песен, излъчена в понеделник в "Шоуто на Николаос Цитиридис". Тя е изпята от певицата Прея. Мелодията е по парчето на Queen "We Will Rock You", като текстът гласи:



"Палката сега - въдворяваш тишина



Зад решетките сега е най-добрата работа.



Имаш пищов, ти си готов!



Не си Ачо, а надзирател Иванов!



Искам в затвора! Искам в затвора!



Огромен глад сега за работните места,



такова чудо няма в никоя професия -



лекар, юрист или програмист



или пък на Шоуто бас китарист.



Всеки ден в затвора - цел за много хора!"







Песента предизвиква възмущение у затворническите надзиратели, които смятат, че професията им е представена в недостоен и подигравателен контекст.







"Давам си сметка, че това предаване има хумористичен и забавен характер, но считам, че в конкретния случай бяха преминати редица етични граници, с което се създава повърхностна и грешна представа в обществото за естеството на нашата работа", заявява шефът на синдиката.



Той отбелязва, че с колегите му над 10 години полагат усилия за повишаване авторитета на професията, за подобряване на условията на труд и за справедливо заплащане.



"Благодарение на усилията на надзирателите в България се гарантира сигурността в затворите, където са настанени лишени от свобода с тежки криминални престъпления, а по този начин защитаваме спокойствието на българските граждани", изтъква Ивайло Григоров.



На финала на писмото той посочва, че очаква извинение за обезценяването и осмиването на професията.



След публикуването на позицията на ССЗБ в сряда служители се жалват от нова подигравка във вечерното предаване.



"Властите в Панама задържаха котка наркокуриер, с която е направен опит да се вкара дрога в местен затвор. За пореден път се уверявам, че моята котка за абсолютно нищо не става. Но тъпи ли са тия хора да използват котка?! Всички знаят, че котката не е най-лоялното животно на света. За тази работа има надзиратели!", коментира водещият при представяне на забавни международни новини.



Това не е първият път, в който Цитиридис е хокан за неуместни шеги. През лятото на миналата година той се забърква в дискриминационен скандал след репортаж за книги с оригинални заглавия. Едно от тях е "Как да бием жена си, без да засягаме важни органи". Сдружения за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие, скачат заради грозната смешка.



"Съжалявам за това, че има хора, които са изпитали огорчение от шега на база горчив опит", отвръща Цитиридис тогава, като казва, че искрено се надява това да е последният път, в който му се налага да се извинява за шега.