Наградите "Оскар": "Битка след битка" е големият победител!
Ето победителите в основните категории:
Най-добър филм - "Една битка след друга"
Най-добър актьор - Майкъл Б. Джордан
Най-добра актриса - Джеси Бъкли
Най-добър режисьор - Пол Томас Андерсън
Най-добра поддържаща актриса - Ейми Мадиган
Най-добър поддържащ актьор - Шон Пен
Най-добър адаптиран сценарий - "Една битка след друга"
Най-добър оригинален сценарий - "Грешници"
Най-добра оригинална музика - "Грешници"
Най-добра оригинална песен - KPop Demon Hunters
Най-добър анимационен филм - KPop Demon Hunters
"Една битка след друга" е големият победител на вечерта, тъй като превърна своите 13 номинации в шест награди, надминавайки "Грешници", които бяха събрали рекордните 16 номинации.
Още девет филма са спечелили по една награда всеки.
В началото на 2026 г. Тимъти Шаламе беше ясен фаворит за наградата за най-добър актьор за изпълнението си в Marty Supreme. Но в края на вечерта 30-годишният отново си тръгна с празни ръце. Звездата каза миналия месец по време на градска среща на CNN: "Не искам да работя в балет, опера или неща, където е като: "Хей, поддържайте това живо, въпреки че вече никой не се интересува от това."
