Най-емблематичните филмови герои с хазартна страст

Разбира се, никой не харесва, когато от екрана на киното или телевизора в лицето му се навира един перфектен персонаж. Това е просто нереалистично, защото всеки човек има различни силни и слаби черти на характера. Затова не е странно, когато се влюбваме в несъвършени герои, с които можем емоционално да се свържем. Някои от тях пушат, други обичат алкохол, а трети са запалени по хазартните игри. Последната черта на характера придава на героите малко усещане за опасност, превръща обикновените мъже в привлекателни лоши момчета и придава на женските героини бунтарска страна. Толкова много герои, които обичат игрите, са украсили екраните на Холивуд, но само няколко от тях имат номера на казино в телефоните си.



Джеймс Бонд



Този списък не би бил пълен без най-известния комарджия от кино екрана – Бонд, Джеймс Бонд. 007 е кралят на всичко готино, гладък сваляч и майстор на блъфа. Той успява да победи лошите, докато граби (не)малко пари по пътя си на излизане от казиното и изпива мартинито си, разклатено, разбира се, не разбъркано.



Аксел Фийд (The Gambler)



Тъй като филмът буквално се казва “Комарджията", знаем точно какво да очакваме. Главният герой Аксел Фийд, изигран от Джеймс Каан, който по-късно участва в телевизионния сериал Лас Вегас (говорейки за съвпадения), е професор по литература. Той е запален по Достоевски, но и по хазарта. Той обаче не е добър в хазарта за разлика от други. Същата история е разказана и във филма The Gambler от 2014 г., с изключение на това, че тогава главният герой се казваше Джим Бенет и е изигран от Марк Уолбърг.



Мики Роза (21)



Ако обичате блекджек, 21 е филмът, който трябва да гледате. Мики Роза се играе от Кевин Спейси и той е мозъкът зад (не)известния отбор по блекджек на легендарния американски технически университет – MIT. Той е толкова добър в броенето на карти, че му е забранен достъпа до всяко казино в Лас Вегас. Ако това звучи смътно познато, то е защото филмът е базиран на истинска история! Още една причина да гледаме (отново) този филм.



Биф Танен (Завръщане в бъдещето)



Кой тук не е чувал за спортния алманах на Грейс? В "Завръщане в бъдещето“ епичната грешка на Марти Макфлай кара Биф да се докопа до известния Алманах и да научи резултатите от половин век спортни събития. Въпреки че Биф успява да спечели състояние чрез хазарт (но наистина ли е хазарт, ако знаете крайния резултат?), изглежда, че той не обича играта. Той го прави заради парите и не можем да кажем, че го обвиняваме.



Реймънд Бабит (Рейнман)



Може би най-легендарният филм в този списък. В Рейнман Дъстин Хофман играе Реймънд Бабит, човек, който всъщност не обича хазарта, но обича нещо, което му помага да е убиец на блекджек – броенето на карти. С помощта на брат си Чарли той успява да изкара голяма печалба в казиното. Разбира се, историята е много по-сложна от това.



Еди Фелсън (The Hustler)



Героят на Еди е базиран на Еди Паркър, измамник в реалния живот, който е вдъхновението за целия филм. Той е арогантен и си мисли, че е непобедим и не трябва да го харесваме. Но ние го правим. Той е толкова очарователен мошеник, че е много трудно да не харесаш героя.