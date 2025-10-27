ЗАРЕЖДАНЕ...
Най-есенният десерт – карамелизирани ябълки с канела и ром
Необходими продукти (за 4 порции):
4 средно големи ябълки (по-вкусни са по-киселите сортове)
3 с.л. кафява захар
30 г краве масло
1 ч.л. канела
1 с.л. тъмен ром (или 1 ч.л. есенция, ако няма алкохол)
щипка сол
орехи, лешници или бадеми за поръсване
Приготвяне:
1. Подгответе ябълките. Обелете ги, нарежете на едри резени или кубчета – важното е да запазят форма при термичната обработка.
2. Разтопете маслото. В тиган с дебело дъно сложете маслото и кафявата захар. Разбърквайте, докато захарта започне да се карамелизира и сместа стане златиста.
3. Добавете ябълките. Изсипете ги в тигана и гответе 7–8 минути на умерен огън, докато станат меки, но не кашави.
4. Подправете. Поръсете с канела и щипка сол – солта подчертава сладостта и аромата.
5. Финалният щрих – ромът. Излейте ромa, изчакайте няколко секунди да се изпари алкохолът и разбъркайте. Ако желаете, може да фламбирате внимателно – ефектът е театрален, ароматът – запомнящ се.
Как да поднесете:
Класически вариант: в купички, поръсени с орехи или бадеми.
Като десерт: върху ванилов сладолед, палачинки или пудинг.
В буркан: затворете топлите ябълки в стъклен буркан, оставете да се охладят и съхранявайте в хладилник до 5 дни – перфектна добавка към сутрешните овесени ядки или като сладка изненада към кафе.
Комбинацията от канела и ябълка не е случайна – и двете съдържат ароматни съединения (цинамалдехид и ябълчена киселина), които се подсилват взаимно при нагряване. Добавянето на щипка сол активира вкусовите рецептори и прави десерта по-балансиран. А ромът? Освен че внася лек карамелен нюанс, той извлича ароматните масла от канелата и засилва усещането за топлина – точно това, което търсим през есента, категоричен е кулинарният отдел на "Фокус“.
