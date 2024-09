© Hilife виж галерията София беше музика отново на ХIV-то издание на най-големия галаконцерт за поп и рок музика "СОФИЯ“, който се организира по случай празника на столицата. Кметът на града Васил Терзиев откри Фестивала за поп и рок музика "СОФИЯ“ 2024 в Зала 1 на НДК. Слоганът тази година е: МИР НА ПЛАНЕТА! Тематична беше и песента, която даде начало на събитието, представена от Тюркян Исмаил – Тери и Вокална група "Даймънт“, по музика на Светослав Лобошки, и текст на Христина Димова.



Фестивалът "София“ е първият в България, който популяризира българския жестов език. Групата за синхронно пеене "Жестим“ с ръководител Мария Атанасова, направиха песните достъпни за хора с увреден слух. А жестовият преводач Таня Димитрова осигури жестомимичен превод за всички хора от публиката с нарушен слух.



И този път Фестивално жури в състав: проф. Михаил Белчев (поет), Йорданка Христова (певица), Красимир Гюлмезов (композитор), Жени Монева (музикален редактор, Българско Национално Радио), Любомир Дамянов (композитор), Иван Тенев (светски хроникьор, автор на текстове на популярни български песни), Йордан Георгиев (автор на предаването "Музикална стълбица“, БГ радио), Розмари Драгнева (Българска национална телевизия) и Здравко Петров (Програма "Хоризонт“) изпита "затруднение“ при избора на призовите места.



1-ва награда получи песента: "Влюбен съм“, на която автор е Ивайло Терзиев, в изпълнение на Орлин Горанов. Наградата връчи обичаната българска изпълнителка Йорданка Христова.



Конкурсът излъчи две 2-ри награди, които бяха с равен брой точки. Това са песните: "Ключът е сол“ по музика на Иван Кръстев, текст: Джина Дундова аранжимент: Димитър Гетов, в изпълнение на Маргарита Хранова, и песента "Огън от спомени", музика и аранжимент: Милен Македонски, текст: Костадин Филипов, в изпълнение на Георги Костадинов. Наградите връчи г-н Пейо Пеев – председател на Сдружение "Независими автори музикални и продуценти“ (СНАМП) и председател на Организационния екип на Фестивала.



3-та награда получи песента "Лоши, луди, Неприлични", музика и аранжимент: Васил Стоев, текст: Живко Колев, в изпълнение на: Искрен Пецов и Група “СИНДИКАТА". Наградата връчи Иван Тенев.



Специална Награда на Медиите получи отново песента "Влюбен съм" музика, текст и аранжимент: Ивайло Терзиев в изпълнение на Орлин Горанов. Тя беше избрана от авторитетното Фестивално жури на медиите в състав: Атанас Лазаров (Агенция за публични комуникации Профайл), Роксана Рокс (собственик Хайлайф медия), Анелия Попова (Информационна агенция "Блиц“), Антон Стефанов (заместник главен редактор на вестник "Филтър“), Анита Иванова (вестник Труд), Ивайло Кицов (главен редактор на MySound.bg), Галя Крайчовска (Българска национална телевизия), Йоан Ямазаки (България Днес), Ива Атанасова (изпълнителен директор Breaking news), Йоланда Пелова (радио Фокус), Владимир Христовски (редактор вестник Телеграф), Ивелина Георгиева (PR Агенция "Каприз“). Наградата връчи PR Атанас Лазаров.



Специалната награда "Петър Гюзелев“ получи на Група Хоризонт "Нямаме време". Наградата връчи г-жа Ефросина Гюзелева.



Домакини на събитието бяха обичаните телевизионни водещи на Сутрешния блок на Канал 1 на Българската Национална Телевизия – Христина Христова и Симеон Иванов. А Мария Сивкова-Илиева се присъедини към тях с живи включвания от "бекстейч“. От там всички ставаха свидетели на емоцията и творческото вдъхновение, тъй като в него присъстваха всички творчески екипи.



В конкурса за нова българска поп и рок песен бяха представени още песните – финалисти: "Сътвори ме", музика: Борислав Мирчев текст: Мариана Добрева аранжимент: Митко Гидишки, в изпълнение на Таня Бойчева и Илия Ангелов; "Ако можех" на група "Графит“; "Живот без метроном", музика: Борислав Мирчев аранжимент: Алекс Нушев, текст: Мариана Добрева, в изпълнение на Александра Бачева-Сани; "Колко бързо свършва лятото" на група "Атлас“; "Танцът живот", на която автор и изпълнител е Диана Дафова, а аранжимента на Енрико Санта Катерина; "Аз мога", автор: Евгений Симеонов, в изпълнение на Мариям – Марго; "СОФИЯ - THE ONE AND ONLY", автор на музика е текст: Любен Обретенов аранжимент и изпълнение: Група оХо; "Завинаги", музика и текст: Биляна Чокоева-Ангелова, аранжимент: Георги Цветков, в изпълнение на Петя Буюклиева; "Кадифе", музика и текст: Мирослав Станчев, аранжимент: Алекс Нушев, в изпълнение на Трио DÉJÀ.



Сдружение "Независими автори, музиканти и продуценти“ бяха подготвили и минирецитал, извън Конкурсната програма с участваха Нели Рангелова, Богдан Томов, Росица Ганева и Госпъл хор, Дует с Кауза, група СПРИНТ, Дует WELL.



Фестивалът се организира от Сдружение "Спринт Продакшън" с подкрепата на Столична община, Министерство на културата, Сдружение "Независими автори, музиканти и продуценти“ (СНАМП). Партньори са "Искам бебе" и "Жени с кауза", които благодарят на организаторите и всички артисти, затова, че се присъединяват в подкрепа на толкова много млади двойки, които се борят да станат родители. Събитието се провежда и с любезното съдействие на КС "Подкрепа" и беше уважено от вицепрезидента Иоанис Партениотис.



Медиен партньор: Българската национална телевизия, която ще излъчи ХIV Фестивал за поп и рок музика "СОФИЯ“ 2024, с режисьор е Боян Даскалов, за да направи и зрителите съпричастни със събитието и неговите общественозначими каузи и да могат всички да се включат в избора на Голямата награда – Песента на Публиката. Победителят ще бъде обявен в Денят започва и Централната емисия "Новини“ по Българската Национална телевизия.



Музикалният форум събра почитатели на българската музика, сред които имаше много представители и колеги на творческата гилдия, общински съветници от Столичния общински съвет, представители на държавни и общински структури, директори на учебни и детски заведения, социални услуги, болници, неправителствени организации.



За Кампанията и Песен на Публиката:



И тази година "София 2024" подкрепи Информационна кампания под надслов: "Да сверим биологичния си часовник навреме“. Целта е информиране и превенция на младите хора и установяване на репродуктивния статус в по-ранна възраст, между 25 и 35 години, за да вземат адекватни решения. Това изследване отнема минути, но резултатът може да е един нов желан човешки живот.



Песента на Публиката се избира с помощта на Българския дарителски форум от зрителите, слушателите и публиката в залата, като песента – фаворит може да бъде подкрепена на единен дарителски номер 17 777 с текст DMS BUDNI и № на избраната песен. Цена на един SMS e 2,00 лв. с ДДС (за абонати на Yettel, VIVACOM и А1).