Най-големият производител на храни и напитки в света - Nestle, обяви намерението си за продажба на останалия си бизнес със сладолед на партньора си в съвместното предприятие Froneri. След новината акциите на Nestle поскъпнаха с 3% по време на сутрешната търговия в Цюрих.Ходът идва в момент, когато компанията се стреми да увеличи продажбите и да опрости разрастващите се операции под ръководството на новия изпълнителен директор Филип Навратил. Той пое поста от Лоран Фрейкс през септември, след внезапното му уволнение заради непрозрачно разкриване на романтична връзка с по-младши колега, предава CNN.В годишния си отчет Nestle посочи, че ще се фокусира върху бизнеса с кафе, продукти за грижа за домашни любимци, хранителни продукти и закуски. "Фокусираме портфолиото си върху четири бизнеса, водени от най-силните ни марки, с приоритетни ресурси и опростена организация“, заяви Навратил. Компанията вече съкращава около 16 000 работни места по целия свят, като се стреми да намали разходите чрез автоматизация и използване на изкуствен интелект.Опитите на Навратил да подобри представянето на Nestle бяха затруднени от голямо изтегляне на бебешко адаптирано мляко от пазара. Компанията заяви, че недостигът на запаси и връщането на част от продуктите ще окажат леко негативно влияние върху обема на продажбите през тази година. През декември Nestle изтегли някои партиди адаптирано мляко за кърмачета от десетки страни, включително Франция и Обединеното кралство, след като бяха открити следи от токсина цереулид, който може да причини повръщане и диария.Nestle не е първата голяма хранителна компания, която се отказва от сладоледа. През декември Unilever отдели своето подразделение за сладолед, създавайки най-големия бизнес в света в този сегмент – The Magnum Ice Cream Company. Това решение подчертава стратегията на Nestle да оптимизира портфолиото си и да се концентрира върху основните си силни категории, докато се стреми да увеличи ефективността и рентабилността в глобален мащаб, пише businessnovinite.bg.