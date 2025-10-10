ЗАРЕЖДАНЕ...
Най-легендарният български сериал се връща на екран
©
Създаден през втората половина на XX век, "На всеки километър“ се превръща в истински телевизионен феномен и остава едно от най-разпознаваемите заглавия в историята на българската култура.
Партизанският сериал е заснет в 26 епизода, разделени в две части по 13 серии, и впечатлява с мащаб, богат актьорски състав и международни снимачни локации — Москва, Париж, Дамаск и Истанбул.
Главните роли на Митко Бомбата и майор Деянов, изиграни от Григор Вачков и Стефан Данаилов, се превръщат в легендарни образи, белязали цели поколения зрители.
Сценарият е дело на Павел Вежинов и Георги Марков, а режисурата — на Любомир Шарланджиев и Неделчо Чернев.
Сериалът е създаден във време, когато културата и изкуството в България са под силен идеологически контрол от комунистическата власт. Основната цел на продукции като "На всеки километър“ е не само да забавляват, но и да възпитават зрителя в "правилни“ политически и морални ценности, съгласно официалната идеология.
Въпреки пропагандната насоченост, сериалът има висока художествена стойност — силна актьорска игра, мащабна продукция, добро операторско майсторство и запомнящи се персонажи.
Затова "На всеки километър“ се възприема едновременно като пропаганден продукт и като част от златната класика на българското кино.
Втората част на сериала (епизоди 14–26) е по-малко идеологически натоварена и се фокусира повече върху приключенския и шпионски сюжет, което я прави по-универсална и по-достъпна за по-широка публика.
Продукцията е финансирана от управляващата в България БКП и е посветена на 25-годишнината от преврата на 9 септември 1944 г, тогава представян като народно въстание.
Още по темата
/
Рок звезда катастрофира
09.10
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ралица Паскалева издаде победителя в "Игри на волята"!
19:52 / 09.10.2025
Даниела за връзката на Мартин и Йоана: Нали знаете кой се страхув...
14:50 / 09.10.2025
Експерт: Някои българи инвестират по 200 евро, други инвестират м...
15:35 / 09.10.2025
Празник е! Почитаме паметта на голям апостол!
07:21 / 09.10.2025
Голям късмет през днешния ден, кои са избраните?
07:20 / 09.10.2025
Как да вкараме климатика в режим готовност за зимата?
07:21 / 09.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.